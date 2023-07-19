Не начинайте новых дел: 3 знака зодиака, которым нужно быть осторожными

Зачастую наш день проходит не так, как мы запланировали. В таких случаях следует не отчаиваться, а принять ситуацию и отпустить ее.

Именно так астрологи советуют сделать Овнам, Львам и Весам. Представителям этих знаков зодиака важно быть максимально осторожными 19 июля, отмечает 24 Канал.

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Овен

В среду, 19 июля, вам следует соблюдать осторожность при выполнении любых задач. Уделяйте особое внимание мелочам и деталям, поскольку они могут иметь большое значение. Не спешите, прежде чем принять какое-нибудь решение, хорошо все обдумайте. Будьте внимательны к своему здоровью и избегайте стресса.

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Лев

Внимательно относитесь к своему окружению и наблюдайте, как люди относятся к вам. Избегайте конфликтов и попытайтесь найти компромиссы в ситуациях, возникающих в этот день. Внимательно относитесь к выражению своих мыслей и пожеланий. Не позволяйте гордости влиять на отношения с другими людьми.

Гороскоп для Львов

Весы

Сегодня вам нужно быть максимально осторожными. Избегайте финансовых сделок, лучше перенесите их на другой день. Вы можете столкнуться со сложными ситуациями, но сохраняйте спокойствие и выдержку. Тогда все быстро утрясется.

Гороскоп для Весов