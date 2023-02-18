Могут писать романы: 3 знака зодиака с очень развитой фантазией

Те, кто родился под знаком зодиака Рыб, Весов и Львов, очень мечтательные и творческие личности. Они любят придумывать "свои миры" и находиться наедине. Какая роль фантазии в жизни этих знаков – читайте ниже.

Рыбы, Весы и Львы обычно интересуются искусством и не представляют своей жизни без него. Они много фантазируют, поэтому всегда имеют множество идей, пишет 24 Канал.

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Рыбы

Те, кто принадлежит этому знаку зодиака, часто являются представителями творческих профессий. Они не могут провести ни дня без книг, фильмов или музыки. Поэтому свой отдых проводят в музее, театре, филармонии или на вечере поэзии.

Представители водяной стихии привыкли тщательно обдумывать каждую ситуацию в своей жизни, поэтому они кажутся медленными. Рыбы привыкли доверять людям и являются семейными личностями. Свое вдохновение они черпают из природы и людей вокруг.





Гороскоп для Рыб

Весы

Родившиеся под этим знаком зодиака свою фантазию используют в практических целях. Весы – прекрасные руководители проектов и способны продумать каждый свой шаг.

Представители воздушной стихии привыкли добиваться своих целей. Поэтому их мечты являются не только иллюзиями, но и тем, что они обязательно реализуют в своей жизни. У Весов чрезвычайно развит эмоциональный интеллект, который помогает им быстро понять людей и ситуации, в которые они попадают.





Гороскоп для Весов

Львы

Представители огненной стихии часто идеализируют других. Они хотят, чтобы их жизнь была похожа на счастливый сценарий из фильма. Однако когда все происходит иначе разочаровываются и закрываются в себе.

Львы тяжело переживают неудачи и потрясения. Однако представители этого знака очень заботливые и добрые. Они пытаются сделать мир лучше.



Гороскоп для Львов