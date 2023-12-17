Кого из знаков зодиака ждет неожиданный роман: гороскоп на 17 декабря

17 декабря 2023 года приходится на понедельник. Поэтому астрологи считают, что это отличный повод начать что-то новое или продолжить уже начатое дело.

День будет благоприятным и позволит посмотреть на жизнь под другим углом. Возможно, появятся новые идеи и планы. Что ждет каждого зодиака 17 декабря 2023 – расскажет 24 Канал.

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Гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов 17 декабря

Сегодня в Овнов могут возникнуть неприятные ситуации с руководством. Вас могут случайно обидеть и не извиниться. Но здесь нет вашей вины. Принимайте все легче и не берите близко к сердцу. Ситуаций в жизни еще будет много, а здоровье у вас – одно.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов 17 декабря

Астрологи передают удачный день для духовности. Читайте книги, медитируйте и анализируйте предыдущий жизненный опыт. Все пройденные уроки однозначно пойдут вам во благо. Это позволит вам посмотреть на жизнь по-новому.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов 17 декабря

Сегодня у Близнецов будет не совсем стабильное настроение. Станете чувствовать некоторое разочарование и безразличие ко всему. По всей вероятности, это связано с тем, что вы вспоминаете яркие дни из прошлого и испытываете недовольство в настоящем. Не концентрируйтесь на этом и занимайтесь своими делами.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков 17 декабря

В последнее время Раки могут многое помогать другим и забывать о собственных нуждах. В любом случае следует обратить внимание на дисциплину. Ибо постоянное откладывание дел и задач ни к чему хорошему не приведет. Прокрастинацию нужно научиться преодолевать, чтобы она не испортила вам жизнь.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп для Львов 17 декабря

Львам советуют больше времени проводить в одиночестве. Потому что могут быть конфликты при общении с другими. А вам это сейчас точно не нужно, потому что есть вещи, требующие много внимания. Избегайте особо неприятных и сложных людей, вечно чем-то недовольных.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп для Дев 17 декабря

Передается, что представителям этого знака можно побаловать себя чем-нибудь новым. Неважно – одежда, книга или что-нибудь нематериальное. Здесь зависит все от ваших предпочтений. Приобретите что-нибудь себе, а также – вашим близким. Им будет очень приятно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов 17 декабря

Астрологи говорят, что у Весов будут обостряться хронические заболевания. Так будет происходить из-за постоянного напряжения и стрессов. Для того чтобы такого не случалось, стоит работать с психологом и ментальным состоянием. Потому что нервные проявления плохо сказываются на самочувствии.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов 17 декабря

Скорпионам предсказывают вскоре потрясающий роман. Есть шанс встретить приятного человека, с которым возникнет контакт. Не стоит закрываться в себе и сопротивляться. Может это будут именно те отношения, которых вы долго ждали. Поэтому будьте активны.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов 17 декабря

Если есть дело, которое вы долго откладывали, то самое время его сейчас завершить. Это нужно сделать к Новому году. Вы же не хотите вступать в 2024 год со старыми "хвостами". Наберитесь силы, терпения и сделайте последний шаг. Оно займет не так уж много времени, как кажется.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп для Козерогов 17 декабря

Пора обратить внимание на свое питание. Постоянный фастфуд и сладкое портят ваше самочувствие. Готовьте больше здоровой пищи, узнайте новые интересные рецепты. Употребляйте больше овощей и белков. Впоследствии организм вам скажет "спасибо" за такую заботу.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп для Водолеев 17 декабря

Водолеям следует прислушиваться к своей интуиции. Она поможет принимать правильные решения в разных ситуациях. Также подсказки можно найти во снах, которые в последнее время могут быть многозначными. Не пренебрегайте этими вещами, потому что жизнь дает вам четко понять, что делать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для Рыб 17 декабря

Рыбы, вероятно, испытывают сильную усталость в конце года. Это нормально. Но в перспективе вам нужно больше работать, чтобы получить желаемое. Пересмотрите свои цели и определите приоритеты. Возможно, уже что-то неактуально и возникли определенные новые идеи и желания.