Британский производитель зонтов Fulton Umbrellas проанализировал данные поисковой системы Google и решил определить имя представителя королевской семьи, который обладает лучшим стилем. В этом году "трофей" завоевала Кейт Миддлтон.

Как сообщает издание The Daily Mail, в рейтинге учитывали данные с 2017 по 2020 год. Следовательно, количество поисковых запросов составляет 77 тысяч в этом году. По версии Google, чаще всего в поисковик вводили имя Кейт Миддлтон. Несмотря на пандемию коронавируса, она проводила немало встреч, как онлайн, так и офлайн, и всегда демонстрировала безупречный стиль. Благодаря новому стилисту она всегда выбирала стильные и яркие вещи разных брендов.

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На втором месте оказалась Меган Маркл. Несмотря на то, что полгода назад она и ее муж принц Гарри вышли из королевской семьи и переехали в США, женщина часто устраивала видеоконференции и принимала участие в интервью. Во время онлайн-связи она тоже выбирала красивые и стильные вещи в стиле "кэжуал". Впрочем, интерес к ее персоне в этом году все же упал по сравнению с прошлыми годами.

На третьем месте оказалась принцесса Беатрис, которая в 2020 году сыграла тайную свадьбу из-за пандемии коронавируса. Внучка Елизаветы II часто была в тени своей сестры – принцессы Евгении, впрочем в этом году, похоже, сыграла роль ее свадьба.

Четвертое место заняла принцесса Анна – дочь Елизаветы II, а пятое место – сама Елизавета II. За ними "идут" принцесса Евгения и герцогиня Корнуольская.