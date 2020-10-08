Кейт Миддлтон в который раз очаровала элегантным образом во время рабочей встречи. Герцогиня Кембриджская предстала перед камерами в красивом платье.

Вчера, 7 октября, принц Уильям вместе с женой встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Для общения в Букингемском дворце Кэтрин выбрала стильное платье. Фотографиями с события представители королевской четы уже поделились на их официальной странице в инстаграме.

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Элегантный look Кейт Миддлтон

Для аудиенции в роскошном зале Букингемского дворца Кэтрин выбрала голубое платье длины миди. Наряд имел изысканное декольте, которое Кэтрин украсила лаконичной цепочкой. Стройную талию супруга принца Уильяма подчеркнула с помощью широкого пояса в тон платью. Такой образ герцогиня соединила с замшевыми туфлями-лодочками на каблуке.

Волосы Кейт Миддлтон уложила в необычайно красивые локоны. Сделала повседневный фирменный макияж с акцентом на глазах. Герцогиня Кембриджская неизменно улыбалась и радушно принимала гостей.

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