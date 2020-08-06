Герцоги Кембриджские продолжают активно работать. 5 августа они побывали с рабочим визитом в Южном Уэльсе, где Кейт Миддлтон повторила безупречный летний образ, в котором появлялась на публике в сентябре прошлого года.

Принц Уильям и его жена Кэтрин побывали на острове Барри. Там они пообщались с местными жителями и бизнесменами. Также герцоги хотели узнать, как распространение коронавирусной болезни повлияло на туристическую сферу. На официальный странице в инстаграме они поделились яркими фото из путешествия в Южный Уэльс.

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Кроме этого, королевская чета посетила дом престарелых Shire Hall в Кардиффе. Там они пообщались с сотрудниками и узнали о проблемах, которые сейчас возникают в заведении. Также герцоги имели замечательную беседу с жильцами дома и даже поиграли в игры.

Образ Кейт Миддлтон

Кэтрин, как всегда, продемонстрировала безупречный вкус в одежде. Она предстала перед публикой в нежно-голубом платье с цветочным принтом. Наряд был сшит из жатой ткани от бренда Emilia Wickstead. Стройную талию герцогини подчеркнул широкий пояс из такой же ткани, как и платье. Летний look Кейт Миддлтон соединила со светлыми эспадрильями на завязку.

Романтический образ герцогини Кембриджской дополнили аккуратная прическа и красивый макияж с акцентом на глазах. Поскольку пандемия коронавируса до сих пор продолжается, аутфит завершила защитная маска с цветочным принтом.



Герцоги Кембриджские на официальной встрече / Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Миддлтон в защитной маске с цветочным принтом / Instagram / @kensingtonroyal



Герцоги Кембриджские общаются с публикой / Instagram / @kensingtonroyal



Герцоги Кембриджские в защитных масках / Instagram / @kensingtonroyal

Отметим, это цветочное платье Кэтрин надевает не впервые. В сентябре прошлого года она приезжала в этом наряде на открытие нового сада, над которым работала в рамках фестиваля "Назад к природе".