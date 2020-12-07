Герцоги Кембриджские отправились в трехдневный тур по Великобритании. Кейт Миддлтон в очередной раз продемонстрировала элегантный аутфит, которым покорила публику.

Принц Уильям с женой прибыли в Эдинбург. Именно этот город является первой остановкой в их туре. Там герцоги встретятся с прифронтовыми работниками, преподавателями, работниками здравоохранения, школьниками и молодежью. Целью поездки герцогов является благодарность нации за ее усилия в течение этого года. На официальной странице королевской семьи в инстаграме уже обнародовали видео с тура.

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Образ Кейт Миддлтон

Для встречи в Эдинбурге Кейт Миддлтон выбрала элегантное пальто голубого цвета, под которым было серое платье. Пальто было приталено и красиво подчеркнуло изящную фигуру Кэтрин. Такой look она соединила с длинными черными сапогами на каблуке.

Из аксессуаров образ герцогини дополняли лаконичные серьги, светлая дизайнерская маска, маленький клатч черного цвета, который она держала в руке, и кожаные перчатки.

Волосы Кейт уложила в роскошные локоны, также сделала повседневный макияж с черными стрелками на веках.