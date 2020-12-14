Недавно стартовали съемки 11 сезона музыкального шоу "Голос". Новыми тренерами и наставниками стали топовые украинские певцы Тина Кароль, DOROFEEVA, Олег Винник и Monatik.

Имена звездных тренеров появились на официальной странице "1 + 1" в фейсбуке.

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В посте отмечается, что ведущими шоу станет любимая телепара украинцев – Юрий Горбунов и Катя Осадчая.



Ведущими шоу стали Катя Осадчая та Юрий Горбунов

Любимец миллионов украинских слушателей Олег Винник впервые занял судейское кресло в шоу, поэтому отметил, что хочет найти голоса, которые смогут зацепить струны его души. Певец хочет поделиться с участниками своим опытом, который он получил в Европе и научить участников развивать свой талант и дарить слушателям любовь.



Олег Винник впервые стал наставником шоу "Голос"

Исполнительница Надя Дорофеева, которая недавно начала свою сольную карьеру уже была наставницей в 5 сезоне "Голос. Дети", впрочем рассказала, что даже несмотря на то, что знакома с музыкальным шоу – все же волнуется.

Для меня это не просто проект, это уже перезагрузка. Этот год изменил мою жизнь – я стала сольной певицей и тренером "Голоса". Я собираю современную, трендовую, уникальную и, главное, душевную команду, и сделаю все, чтобы мои участники выглядели очень круто и показали себя наилучшим образом. Я ищу digital-героев – это сейчас актуально и очень мне близко. Моя миссия – найти суперзвезд и показать их всей стране,

– рассказала DOROFEEVA.



DOROFEEVA стала одной из тренеров шоу "Голос: Перезагрузка"

Известно, что из-за пандемии коронавируса организаторы "Голоса" внесли коррективы в съемочный процесс. Кастинг участников впервые проходил в онлайн-формате. Группа поддержки участников сможет поддержать их только в онлайн-режиме. Они будут на прямой связи со сценой и смогут пообщаться с участниками сразу после выступления.

Кроме этого, в новом сезоне изменится привычная для всех сцена. За кулисами шоу появится настоящий робот, который будет подавать участникам микрофон, дезинфицировать руки и измерять температуру тела.