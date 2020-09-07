К украинскому фильму "Бесславные крепостные" презентовали особый саундтрек. Его автором стала знаменитая виолончелистка Тина Го, которая уже записывала музыку к голливудским фильмам "Шерлок Холмс", "Чудо-женщина", "Бэтмен против Супермена" и др.

Саундтрек к "Бесславным крепостным"

О том, что именно Тина Го исполнила саундтрек к отечественному фильму, сообщили авторы "Бесславных крепостных" в фейсбуке. В то же время автором музыки выступил европейский композитор Дарио Веро, известный по сотрудничеству с Netflix.

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Пока вы наслаждаетесь теплой погодой и путешествуете по живописным просторам Украины, Голливуд ближе, чем кажется! – подчеркнули создатели ленты.

К записи особого саундтрека Тина Го привлекла не только виолончель, но и старинную китайскую скрипку, которая зазвучит в сценах с ниндзя.

"Мы записывали партитуры виолончели и эрху дистанционно. Я находилась в Лас-Вегасе. С Дарио мы обсуждали все, но он с доверием отнесся к моему решению. Поэтому саундтрек представляет собой уникальную смесь западно-восточного стиля с близкой мне философской концепцией о пути воина", – рассказала Тина Го.

Авторы фильма "Бесславные крепостные" уже пригласили музыканта в Киев. И идея посетить Украину заинтересовала Тину Го. Но произойдет ли это на премьере фильма, которая запланирована на 10 декабря, пока неизвестно.

"Бесславные крепостные": сюжет и трейлер

Автором комедийного боевика "Бесславные крепостные" выступил режиссер Роман Перфильев. Идея ленты появилась, когда во время Революции Достоинства художники начали изображать украинских классиков в современных нарядах. Тогда и режиссер придумал образ Кобзаря в непривычном амплуа самурая.

По сюжету, в 1844 году Тарас Шевченко томится в крепостничестве. Тогда же в Украину попадает японский самурай, который убегает из своего государства. Познакомившись ближе с писателем, он начинает учить его боевым искусствам, после чего Кобзарь может вступать в поединок с врагами нации не только на бумаге.

"Бесславные крепостные" – настолько нестандартная для украинского кино лента, что сформировала особый азиатско-воинский колорит, который перенесет зрителя в другую реальность, это под силу лишь самой популярной голливудской виолончелистке с уникальной манерой исполнения", – добавили создатели фильма.

Смотрите трейлер к фильму "Бесславные крепостные": видео