Николай Мозговой – певец и композитор, золотое имя украинской эстрады. Его сердце остановилось 10 лет назад, однако песни до сих пор звучат в разных уголках Украины и пользуются популярностью среди современных артистов. В 10-ю годовщину смерти знаменитости журналисты LifeStyle 24 предлагают вспомнить его лучшие произведения.

Николай Петрович родился в 1947 году в селе Сарнов Волочиского района Хмельницкой области. Он с детства увлекался музыкой и развивал свой талант. Что известно о жизни народного артиста Украины и его творческом наследии – читайте в материале 24 канала.

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Творческая биография

В 1962 году Николай Мозговой вступил в Черновицкое музыкальное училище имени Сидора Воробкевича. После его окончания решил учиться в Харьковском юридическом институте. Однако впоследствии забрал оттуда документы, ведь параллельно учился в Республиканской студии эстрадно-циркового искусства в Киеве. Там также работал певцом в ресторане "Метро".

Впоследствии Николай Петрович продолжил обучение в Киевской государственной консерватории имени П.И.Чайковского. Он занимался любимым делом и выводил украинскую музыку на новый уровень. На протяжении своей карьеры стал профессиональным певцом, композитором. Он написал песни, популярные поколениями.

Николай Мозговой / Фото: uaestrada.org

В 1986 году Николай Мозговой решил собрать собственную группу "Вересень". Вместе с коллективом он гастролировал по Родине. В том же году получил почетное звание "Заслуженный артист Украины". Композитор принимал участие в различных конкурсах, где был членом жюри. Он не только дарил свою музыку людям, но и занимался менеджментом в шоу-бизнесе, помогал молодым исполнителям. А в 1993 году был удостоен звания "Народный артист Украины" за большой личный вклад в развитие и обогащение украинской культуры, высокое профессиональное мастерство.

В 2005 году певец стал генеральным директором и художественным руководителем Национального дворца искусств "Украина". Эту работу он совмещал с написанием диссертации на тему "Становление и тенденции развития украинской эстрадной песни". Защитив ее, получил степень кандидата искусствоведения.

Лучшие произведения

Авторские песни

"Край, мій рідний край";

"Ти пригадай";

"Спомин";

"Горянка";

"Вперше";

"Материнська любов".

Николай Мозговой – "Материнська любов": смотрите видео онлайн

Песни на слова украинских поэтов

"На щастя, на долю" (слова М. Ткача);

"Серце скрипки" (слова В. Герасимова);

"Тополиний край" (слова В.Крищенко, музика И.Поповича);

"Зачаруй нас, любов" (слова В. Герасимова);

"Минає день, минає ніч" (слова Ю. Рибчинского).

Николай Мозговой – "Минає день, минає ніч": смотрите видео онлайн