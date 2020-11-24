Легендарный музыкант, лидер группы Queen, Фредди Меркьюри ушел из жизни 24 ноября 1991 года. За день перед смертью певец официально подтвердил, что болен СПИДОМ, хотя слухи об этом распространялись в СМИ еще с 1986 года. Об интересных фактах из жизни Меркьюри – читайте в нашем материале.

Фредди Меркьюри родился в городе Занзибар, в Танзании. Настоящее его имя – Фаррух Бульсара. Уже со школьных лет музыкант начал увлекаться рок-н-роллом и стал называть себя Фредди, пишет 24 канал.

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Интересные факты из жизни музыканта Фредди Меркьюри

В детстве Фаррух имел большую коллекцию марок , которая выставлялась в разных странах. А через 2 года после его смерти Национальный почтовый музей Британии приобрел коллекцию марок. Деньги были перечислены на счет благотворительной организации в борьбе со СПИДом, которую и основал певец.

, которая выставлялась в разных странах. А через 2 года после его смерти Национальный почтовый музей Британии приобрел коллекцию марок. Деньги были перечислены на счет благотворительной организации в борьбе со СПИДом, которую и основал певец. Рядом с кроватью Фредди Меркьюри всегда должно было быть фортепиано , на случай, если ему будет необходимо наиграть мелодию, которую он только что сочинил.

, на случай, если ему будет необходимо наиграть мелодию, которую он только что сочинил. Рок-музыкант обожал кошек! В его особняке на протяжении многих лет жило несколько кошек: Оскар, Тиффани, Голиаф, Делайл, Мико, Ромео, Лили. А своей кошке Делайл он посвятил песню.

Фредди и его кошки / Фото с фейсбук Murhouse

Когда Фредди Меркьюри был в турне по США, он узнал об измене своего партнера Тони Бастина. И по возвращении певец сразу же забрал себе их кота .

. До Меркьюри группа называлась Smile, но по его инициативе была переименована в Queen в 1970 году .

. Известную эмблему группы The Queen, состоящую из знаков зодиака, Фредди придумал и нарисовал сам, ведь по образованию был дизайнером-графиком.



Известная эмблема группы, которую нарисовал сам Фредди / Фото kanalukrain

Известная улыбка фронтмена – это результат наличия 4 дополнительных зубов в заднем ряду . Но он не хотел их удалять, потому что был убежден, что это может плохо повлиять на его вокальные способности.

. Но он не хотел их удалять, потому что был убежден, что это может плохо повлиять на его вокальные способности. Несмотря на мировую известность, он всегда считал своими кумирами Джона Леннона и Элвиса Пресли . Кстати, одной из самых ценных вещей в гардеробе Меркьюри был шарф Элвиса, который ему подарила единственная дочь певца Лиза Мари Пресли.

. Кстати, одной из самых ценных вещей в гардеробе Меркьюри был шарф Элвиса, который ему подарила единственная дочь певца Лиза Мари Пресли. По словам актрисы Клео Рокос, музыкант тайно провел принцессу Диану в таверну Royal Vauxhall , переодев ее в парня. У нее была фуражка и темные очки, благодаря чему весь вечер спокойно заказывала напитки.

, переодев ее в парня. У нее была фуражка и темные очки, благодаря чему весь вечер спокойно заказывала напитки. Именно Меркьюри придумал использовать во время выступлений гигантские экраны .

. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри могли выпустить совместную песню. Они даже записали 4 демоверсии, но ни одна не стала их общим хитом.



Музыканты записали 4 демоверсии / Фото tsn.ua

Несмотря на популярность многих песен группы, самой любимой была Somebody To Love.

Смотрите видео: официальный клип на песню Somebody To Love

Визитная карточка – микрофон без стойки . Интересно, что это произошло случайно на одном из концертов. Он слишком активно двигался с микрофоном и расшатал крепление, поэтому продолжил петь с частью стойки в руках.

Всего за 6 недель до смерти Фредди Меркьюри была выпущена песня The Show Must Go On. Но уже тогда музыкант чувствовал себя очень плохо. Некоторые думали, что он не сможет вытащить столь сложный вокал, но Фредди Меркьюри, обращаясь к Браяну Мэю, автора основного текста песни, сказал:

Я, черт побери, сделаю это, дорогуша!

– разбил рюмку об пол и записал песню.

Клип на песню The Show Must Go On: смотрите видео