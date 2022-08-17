"Глаза лани": волшебный тренд, который захватил тикток

В бьюти-трендах тиктока зародилась новая мода – мода на нежный и женственный макияж, который называется "глаза лани", или "doe eyes". Этот макияж воспроизводит невинность и свежесть глаз Бемби.

В отличие от "глаз сирен", "глаза лани" не подчеркивают опасность и агрессивность красоты – наоборот, этот макияж максимально смягчает черты лица и превращает девушку, которая его сделала, в принцессу. 24 канал собрал лучшие примеры "глаз лани" для вас.

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Тренд на "глаза лани" уже имеет в тиктоке более 335 миллионов просмотров. Блоггеры активно тестируют его и сравнивают с бунтарскими "siren eyes".

Самой яркой представительницей и посольством "глаз лани" является певица Ариана Гранде, которая имеет исключительно мягкий, полудетский образ с нежными линиями и розовыми акцентами в макияже.

Ариана Гранде / Фото ash_kholm

Как сделать макияж "глаза лани"

Благодаря подводке и хайлайтеру, глаза визуально расширяются и становятся круглее, а карандаш кремового цвета визуально увеличивает глаз через подчеркнутую слизистую глаза.

Тушь удлиняет ресницы прямо вверх, создавая иллюзия широко раскрытых глаз, а острая кинжалообразная стрелка нежно поднимает линию век, придавая образу игривости.