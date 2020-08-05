В США на аукционе продали гитару короля рок-н-ролла Элвиса Пресли за 1,32 миллиона долларов. Исполнитель записывал на ней музыку в течение 1954 – 1956 годов.

Полученная сумма с продажи гитары Martin D-1 стала самой высокой, которую когда-либо платили за памятные вещи музыканта. Об этом сообщает TMZ.

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Элвис Пресли приобрел эту гитару в 1954 году в магазине O.K. Houck's Piano Store, что в Мемфисе. Певец даже несколько переделал корпус своего инструмента: с помощью клейких металлических букв он указал свою фамилию. Однако со временем буква "С" исчезла.

В течение 1954 – 1956 годов музыкант записал на гитаре Martin D-1 много популярных хитов. В частности, это That's Alright (Mama), Blue Moon of Kentucky и Good Rockin 'Tonight.

Гитару Элвиса Пресли продали на акционе за 1,32 миллиона долларов / Фото TZK

Что известно о короле рок-н-ролла Элвиса Пресли

Американский певец, актер, музыкант, лауреат трех премий Грэмми, которого называют королем рок-н-ролла. Элвиса Пресли считают одним из самых успешных музыкантов 20 века.

Его первые телевыступления в 1956 году вызвали шок в Америке и мгновенную любовь американских подростков. В частности, все пытались копировать его манеру, музыку, одежду, движения.

Его поместье Грейсленде является вторым в США после Белого дома местом по посещаемости. Здание, где жил Элвис Пресли, ежегодно посещают около 600 тысяч человек.

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