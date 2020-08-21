Популярный украинский исполнитель, победитель проекта "Голос страны" Tabakov вместе с артистами Творческой школы Павла Табакова презентовал патриотическую песню ко Дню Независимости Украины.

Слова выдающегося украинского поэта Василия Симоненко вдохновили певца и композитора Tabakov (настоящее имя – Павел Табаков) на написание гимна любви к родной земле "Украина моя". Премьера песни-гимна и трогательного клипа состоялась на официальном ютуб-канале артиста. Ее посвятили Дню Независимости Украины.

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Муза нашептала мне не только музыку. Речитативная часть долгое время была отложена в стол: осознание, что ты дополнил классика, все оттягивало премьеру песни. Изменить решение меня убедила 9-летняя дочь Анастасия. Она целыми днями напевала припев "Украина моя", просила спеть вместе с ней. Пока не выучила всю песню,

– рассказал певец.

В съемках клипа приняли участие ученики творческой школы Павла Табакова. Самому младшему артисту, который находился на съемочной площадке, всего 10 месяцев. Задействовав в творческий процесс детей, Tabakov подчеркнул главную идею работы: "Дети – будущее Украины". Мечты, увлечения, преданность делу и стране, любовь к ней способны творить чудеса.

Павел Табаков и артисты его творческой школы / Фото: пресс-служба

Также в ролике можем увидеть известных украинских художников и представителей различных профессий: военнослужащего, работницу Национальной полиции, врача, пожарного, боксера, повара и тому подобное. Таким образом создатели видео хотели показать, что это реальные украинцы, которые не только любят родную землю, но и делают все ради ее процветания – каждый на своем месте. Это те люди, чьи детские увлечения стали делом всей жизни.

"Все, что в сердце доброе и искреннее, отдаю только тебе, наша родная Украина, верные дети мы твои" – искренне и с любовью поют дети. Так формируется вера в счастливое будущее Украины.

Tabakov & Творческая школа Павла Табакова – "Украина моя": смотрите видео онлайн