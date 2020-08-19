Популярные украинские группы, среди которых БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ и Артур Даниелян записали песню "Героям" и сняли видеоролик поддерживая украинских воинов и всех людей, которые протестуют в Беларуси. Трек адресуется всем несокрушимым и сильным духом людям.

Песня "Героям" была написана лидером группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергеем Танчинцем около полу года назад для наших, украинских воинов, впрочем недавно в Беларуси начались протесты после объявления результатов президентских выборов, информирует 24 канал.

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По официальным данным, победу на выборах якобы одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Белорусы с этим несогласны, они считают, что выборы были сфальсифицированы. Большинство людей, которые вышли на улицы в Минске и других городах Беларуси, поддерживают те же принципы, что и украинцы во времена Революции Достоинства.



Съемки клипа "Героям" украинских исполнителей / Фото: пресс-служба

Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ приняла решение сделать песню на двух языках: украинском и белорусском. Художественный перевод на белорусский язык сделал Лявон Вольски. Эта песня станет второй композицией, которая войдет в новый альбом группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.



Украинские исполнители записали песню в поддержку белорусов / Фото: пресс-служба

Клип снимался на крыше самого высокого в Украине жилого здания. В самом сердце Киева, на 48-ом этаже, команда старалась сделать все, чтобы посыл дошел до абсолютно каждого, кто просмотрит видеоработу. Режиссером этого особого клипа стал Артем Григорян.

В видеоролике можно увидеть украинских знаменитостей, которые являются активистами и борются за свободу и процветание Украины. С поддержкой к нашим воинам и всем протестующим в Беларуси выступили Сергей Притула, Виталий Дейнега, Сергей Мартынюк, Ахтем Сеитаблаев, Василий Вирастюк, Олег Сенцов, Олег Собчук и многие другие.

Олег Собчук поддержал белорусов / Фото: пресс-служба

Украинцы неравнодушны к событиям, которые сейчас происходят в соседней стране – Беларуси. Активисты поддерживают протестующих, а их боль проносят сквозь призму Революции Достоинства, поэтому такой жест со стороны украинских исполнителей им изрядно понравился.

"То ощущение, когда душу разрывает гордость за нас и за наших талантливых ребят! Спасибо!", "Ну какие же вы молодцы мужики! Сердце замирает от этих слов. Слава Украине! Жыве Беларусь!", "Непревзойденное исполнение ,очень трогательно! Как всегда на высоте!", "Слушаю, и душа радуется за наше государство, мы есть настоящие и открытые с большим сердцем!", "Плакау! Жыве Беларусь!", – написали пользователи в комментариях к видео.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Даниелян – "Героям": смотрите видео онлайн

Текст песне "Героям"

Брате скажи, як тебе звати?

Брате згадай, чи ми ще солдати?

Чи наша земля ще є під ногами?

Чи бачиш у снах ще посмішку мами?

Мушу просити тебе побратиме,

Бийся за двох, якщо я загину,

Перші віднесуть Богові душі,

Останніх не буде – бо всіх не подушать!

Нам готують прем’єри,

Зовсім чужих вистав,

"Ніщо не зупинить ідею, час якої настав".

Герої серцями палають яскраво,

Навіть напів накалу,

Ти на коліна не стала,

Героям Твоїм Слава!!!

Встаньте брати! Не майте страху!

Всі не поляжемо в цьому бою!

Ще рано до раю шукати дверей!

Тримайтеся зброї і вільних ідей!

Страху няма, наперад, браты!

Мо, не ўпадзем у траву я і ты.

Яшчэ не для нас дзьверы раю, павер.

Да зброі, за волю! Мы – тут і цяпер.

Нам рыхтуюць прэм'еру

Цалкам чужога шоў. "Нічога ня спыніць ідэю,

Час якое прыйшоў"!

Героі сэрцы паляць яскрава

І полымя ў рукі бяруць.

Сьвятая ня спыніцца справа,

А значыць Жыве Беларусь!