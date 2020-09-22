День партизанской славы: факты из истории и интересный тест
22 сентября 1941 года в Украине появились первые партизанские отряды. С 2001 года в этот день отмечается День партизанской славы.
День партизанской славы посвящен тем, кто принимал участие во Второй мировой войне, однако в Украине были партизаны в течение всего пути становления нашего государства. Больше об украинских партизанах – читайте дальше на 24 канале.
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Украинские партизаны во Второй мировой войне
Первые партизанские подпольные группы и отряды в Украине появились осенью 1941 года. В рядах украинских советских партизан были бывшие военнослужащие Красной армии (РККА). Кроме того, среди партизан были и члены Украинской повстанческой армии (УПА). Они атаковали немецкие лагеря для военнопленных, чтобы освободить собратьев.
УПА активно защищала Украину от оккупантов. Сначала отряды УПА пропускали советских партизан на Западную Украину в надежде, что советские партизаны помогут в борьбе против немецких оккупантов. Однако это не всегда было так.
Иногда члены УПА должны были бороться не только с немецкими оккупантами, но и с советскими партизанами, которые пытались прижать повстанческие группировки Украины.
Украинские партизаны и члены УПА / Фото vseua.info
До сих пор историки расходятся во мнениях относительно действий советских партизан, подконтрольных Москве, и действий антисоветских партизан.
Интересный факт
Украинский историк Анатолий Кентий отмечает, что в течение всех лет немецкой оккупации через ряды советских партизан, подконтрольных Москве, прошло примерно 70 тысяч человек. А количество не советских, то есть не подконтрольных УШПД или антисоветских, – было в 2 – 3 раза больше.
Господствует мнение, что власть СССР намеренно приукрашала подвиги советских партизан. О партизанах от УПА в истории, которую изучали в школах и писали в книгах, говорили либо ничего, либо только то, почему они плохие.
Члены УПА были вынуждены бороться не только с немцами / Фото vseua.info
Песни партизанского движения в Украине
Также партизаны внесли большой вклад в культуру украинского народа. Сколько песен было написано и перепето в укрытиях и окопах за годы существования партизанских движений в Украине!
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