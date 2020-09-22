22 сентября 1941 года в Украине появились первые партизанские отряды. С 2001 года в этот день отмечается День партизанской славы.

День партизанской славы посвящен тем, кто принимал участие во Второй мировой войне, однако в Украине были партизаны в течение всего пути становления нашего государства. Больше об украинских партизанах – читайте дальше на 24 канале.

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Украинские партизаны во Второй мировой войне

Первые партизанские подпольные группы и отряды в Украине появились осенью 1941 года. В рядах украинских советских партизан были бывшие военнослужащие Красной армии (РККА). Кроме того, среди партизан были и члены Украинской повстанческой армии (УПА). Они атаковали немецкие лагеря для военнопленных, чтобы освободить собратьев.

УПА активно защищала Украину от оккупантов. Сначала отряды УПА пропускали советских партизан на Западную Украину в надежде, что советские партизаны помогут в борьбе против немецких оккупантов. Однако это не всегда было так.

Иногда члены УПА должны были бороться не только с немецкими оккупантами, но и с советскими партизанами, которые пытались прижать повстанческие группировки Украины.



Украинские партизаны и члены УПА / Фото vseua.info

До сих пор историки расходятся во мнениях относительно действий советских партизан, подконтрольных Москве, и действий антисоветских партизан.

Только в 2010 году члены УПА и ОУН были признаны борцами за независимость Украины в ХХ веке.

Интересный факт

Украинский историк Анатолий Кентий отмечает, что в течение всех лет немецкой оккупации через ряды советских партизан, подконтрольных Москве, прошло примерно 70 тысяч человек. А количество не советских, то есть не подконтрольных УШПД или антисоветских, – было в 2 – 3 раза больше.

Господствует мнение, что власть СССР намеренно приукрашала подвиги советских партизан. О партизанах от УПА в истории, которую изучали в школах и писали в книгах, говорили либо ничего, либо только то, почему они плохие.



Члены УПА были вынуждены бороться не только с немцами / Фото vseua.info