Путешествуя, многие мечтают вернуться в определенное место еще раз. Поэтому и бросают монетку в фонтан или оставляют ее под камнем. Другие же любят загадывать желания. Мы сделали для вас подборку мест в Украине, где ваши мечты непременно сбудутся.

Редакция 24 канала сделала подборку памятников, мест и фонтанов из разных уголков Украины, которые осуществляют желания. Что потереть и за что подержаться для исполнения желаний – читайте в материале.

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Самые популярные места для загадывания желаний

Львов

Памятник Никифору Дровняку

Во Львове есть памятник известному украинскому художнику-примитивисту Никифору Дровняку. Туристы и местные верят, что желание сбудется, если потереть нос и подержаться за указательный палец художника.



Потереть нос и подержаться за указательный палец / Фото: photo-lviv.in.ua

Памятник Игнатию Лукасевичу и Яну Зегу

Возле "Гасовой лампы" расположился и памятник тем, кто ее изобрел – Игнатию Лукасевичу и Яну Зегу. Один из них готов выполнить ваше желание. Для этого нужно сесть за стол, рассказать о мечте, и только тогда потереть мужчине палец.



Исполняет желания, если рядом посидеть / Фото: itinery.com.uа

Колокол на Ратуше

Если же вы поднялись на городскую Ратушу и начинает звонить колокол – сразу загадывайте желание! Однако говорят, мечта не сбудется, если вы поднялись на гору специально для этого и дождались определенного часа.



Колокол Ратуши исполняет желания / Фото: wikimedia.org

Леопольд фон Захер-Мазох

О своих желаниях можно рассказать памятнику Захер-Мазоху, который расположен на улице Сербской. Главное, не забудьте положить ему руку в карман, когда будете думать о своих мечтах!



Леопольд фон Захер-Мазох исполняет желания / Фото: stuki-druki.com

Памятник улыбке возле "Джиги"

Скульптура выглядит как улыбающаяся рыба с человеческими руками вместо плавников. Чтобы мечта осуществилась – надо пожать одну из них.

Ваша мечта осуществится, если вы пришли с добрыми намерениями.



Рыбка исполняет желания / Фото: natalia18.com.ua

Киев

Ослик возле Софийского собора

Свое желание можно рассказать на ушко ослику. Он расположен в переулке Рыльского, неподалеку от Софийского собора.



Ослик, который послушает ваши мечты / Фото: weloveua.com

Ежик в тумане

Для осуществления своей мечты можно погладить мешочек "Ежика в тумане" и подержаться за его "иглы".



Ежик в тумане исполняет желания, если погладить мешочек и подержаться за иголочки / Фото: rest.guru.ua

Котик Пантюша

Этот котик при жизни пытался помочь посетителям Золотоворотском сквера, а теперь помогает осуществлять мечты. Чтобы желание точно исполнилось, нужно взять кота одновременно за уши и хвост.



Памятник коту в сквере / Фото: wikipedia.org

Булгаков

Доверить свои желания можно и Булгакову, в полночь. Памятник писателю расположен на Андреевском спуске.



Памятник Булгакову / Фото: иgotoworld.com

Харьков

Каменные уши для желаний

Ваши мечты и желания готовы послушать огромные каменные уши, что на вулиции Данилевского в Харькове. Местные называют их "всеслышащими ушами КГБ". Ведь по преданию, их создавали якобы как символ устройств, что подслушивают.



Каменные уши, которые услышат ваши желания / Фото: kp.ua

Ботинок архитектора обещает удачу

Памятник харьковскому архитектору Алексею Бекетову имеет натертый до блеска ботинок. А все потому, что студенты верят – если перед сессией потереть его обувь, то обязательно сдашь все экзамены.



Натертый ботинок свидетельствует о том, что здесь загадывают много желаний / Фото: gx.net.ua

Памятник влюбленным

Это излюбленное место молодежи. Пары загадывают желание, целуясь, возле бронзовых фигур. Также здесь часто делают предложения руки и сердца, а после – бросают в воду монетки.



Памятник-фонтан всем влюбленным / Фото: unexploredcity.com

Одесса

Скульптура "Грядущему гению"

Это место, по поговорками, помогает в учебе студентам. Сама скульптура имеет яйцо и 3-х птиц, которые его охраняют. У этих троих птиц лица Александра Пушкина, Исаака Бабеля и Николая Гоголя.

Считается, если потереть яйцо – то студент обязательно сдаст сессию.



Скульптура, которая помогает студентам / Фото: etovidel.net

Тещин мост

Это любимое место для молодоженов. Есть традиция вешать замок с именами на перила этого моста.



Мост для молодоженов / Фото: rest.guru.ua

Камень Сабур

На камне есть надпись: "Я найду тебя Камень Сабур, принимающий горе в себе". Поэтому существует поверье, что камень забирает все плохое у тех, кто к нему подошел и коснулся.

А для осуществления желания, необходимо подойти к камню, сформулировать свое желание и постоять пару минут возле него.



Камень, который забирает все плохое / Фото: fermer

Несмотря на магическую силу всех мест советуем пользоваться антисептическими средствами и не забывать о своей безопасности!

И конечно – ваши мечты осуществятся, если вы для этого будете что-то делать, а не только загадывать желания!