Где загадать желание в разных городах Украины: интересные места
Путешествуя, многие мечтают вернуться в определенное место еще раз. Поэтому и бросают монетку в фонтан или оставляют ее под камнем. Другие же любят загадывать желания. Мы сделали для вас подборку мест в Украине, где ваши мечты непременно сбудутся.
Редакция 24 канала сделала подборку памятников, мест и фонтанов из разных уголков Украины, которые осуществляют желания. Что потереть и за что подержаться для исполнения желаний – читайте в материале.
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Самые популярные места для загадывания желаний
Львов
- Памятник Никифору Дровняку
Во Львове есть памятник известному украинскому художнику-примитивисту Никифору Дровняку. Туристы и местные верят, что желание сбудется, если потереть нос и подержаться за указательный палец художника.
Потереть нос и подержаться за указательный палец / Фото: photo-lviv.in.ua
- Памятник Игнатию Лукасевичу и Яну Зегу
Возле "Гасовой лампы" расположился и памятник тем, кто ее изобрел – Игнатию Лукасевичу и Яну Зегу. Один из них готов выполнить ваше желание. Для этого нужно сесть за стол, рассказать о мечте, и только тогда потереть мужчине палец.
Исполняет желания, если рядом посидеть / Фото: itinery.com.uа
- Колокол на Ратуше
Если же вы поднялись на городскую Ратушу и начинает звонить колокол – сразу загадывайте желание! Однако говорят, мечта не сбудется, если вы поднялись на гору специально для этого и дождались определенного часа.
Колокол Ратуши исполняет желания / Фото: wikimedia.org
- Леопольд фон Захер-Мазох
О своих желаниях можно рассказать памятнику Захер-Мазоху, который расположен на улице Сербской. Главное, не забудьте положить ему руку в карман, когда будете думать о своих мечтах!
Леопольд фон Захер-Мазох исполняет желания / Фото: stuki-druki.com
- Памятник улыбке возле "Джиги"
Скульптура выглядит как улыбающаяся рыба с человеческими руками вместо плавников. Чтобы мечта осуществилась – надо пожать одну из них.
Ваша мечта осуществится, если вы пришли с добрыми намерениями.
Рыбка исполняет желания / Фото: natalia18.com.ua
Киев
- Ослик возле Софийского собора
Свое желание можно рассказать на ушко ослику. Он расположен в переулке Рыльского, неподалеку от Софийского собора.
Ослик, который послушает ваши мечты / Фото: weloveua.com
- Ежик в тумане
Для осуществления своей мечты можно погладить мешочек "Ежика в тумане" и подержаться за его "иглы".
Ежик в тумане исполняет желания, если погладить мешочек и подержаться за иголочки / Фото: rest.guru.ua
- Котик Пантюша
Этот котик при жизни пытался помочь посетителям Золотоворотском сквера, а теперь помогает осуществлять мечты. Чтобы желание точно исполнилось, нужно взять кота одновременно за уши и хвост.
Памятник коту в сквере / Фото: wikipedia.org
- Булгаков
Доверить свои желания можно и Булгакову, в полночь. Памятник писателю расположен на Андреевском спуске.
Памятник Булгакову / Фото: иgotoworld.com
Харьков
- Каменные уши для желаний
Ваши мечты и желания готовы послушать огромные каменные уши, что на вулиции Данилевского в Харькове. Местные называют их "всеслышащими ушами КГБ". Ведь по преданию, их создавали якобы как символ устройств, что подслушивают.
Каменные уши, которые услышат ваши желания / Фото: kp.ua
- Ботинок архитектора обещает удачу
Памятник харьковскому архитектору Алексею Бекетову имеет натертый до блеска ботинок. А все потому, что студенты верят – если перед сессией потереть его обувь, то обязательно сдашь все экзамены.
Натертый ботинок свидетельствует о том, что здесь загадывают много желаний / Фото: gx.net.ua
- Памятник влюбленным
Это излюбленное место молодежи. Пары загадывают желание, целуясь, возле бронзовых фигур. Также здесь часто делают предложения руки и сердца, а после – бросают в воду монетки.
Памятник-фонтан всем влюбленным / Фото: unexploredcity.com
Одесса
- Скульптура "Грядущему гению"
Это место, по поговорками, помогает в учебе студентам. Сама скульптура имеет яйцо и 3-х птиц, которые его охраняют. У этих троих птиц лица Александра Пушкина, Исаака Бабеля и Николая Гоголя.
Считается, если потереть яйцо – то студент обязательно сдаст сессию.
Скульптура, которая помогает студентам / Фото: etovidel.net
- Тещин мост
Это любимое место для молодоженов. Есть традиция вешать замок с именами на перила этого моста.
Мост для молодоженов / Фото: rest.guru.ua
- Камень Сабур
На камне есть надпись: "Я найду тебя Камень Сабур, принимающий горе в себе". Поэтому существует поверье, что камень забирает все плохое у тех, кто к нему подошел и коснулся.
А для осуществления желания, необходимо подойти к камню, сформулировать свое желание и постоять пару минут возле него.
Камень, который забирает все плохое / Фото: fermer