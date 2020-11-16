Одесса – это не только Черное море, Привоз или Аркадия. Этот город манит к себе особым удивительным колоритом. Жемчужина Украины великолепна в любое время года, поэтому если вы отправились в этот город - выбирайте заведение, где сможете вкусно позавтракать и ощутить всю необычайную одесскую атмосферу.

Для тех, кто не любит готовить завтраки дома, или для тех, кто уже с самого утра проводит деловые или дружеские встречи, редакция LifeStyle 24 собрала в подборке лучшие заведения Одессы со вкусными завтраками.

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"Butters"

В этом уютном заведении есть большой выбор завтраков, который понравится каждому. В меню представлены бутерброды с лососем, филадельфией, с говядиной и сыром чеддер, с курицей и пармезоном. Также здесь можно полакомиться ягодными, зефирными или кокосовыми гофрами. Любители круассанов могут заказать как соленые, так и сладкие с бананом и соленой карамелью или с нутеллой и бананом.

Время работы заведения: пн-пт с 08:00 до 21:00, сб-вс 09: 00-21: 00

Где искать: Жуковского, 27/ Садовая, 11

"Минималист"

Завтраки в заведении "Минималист" подаются весь день. Кафе создано в духе скандинаво-японской эстетики и расположено в центре Одессы. Философия минимализма прослеживается не только в интерьере, но и в меню заведения.

На завтрак в кафе "Минималист" предлагают гостям сбалансированные блюда: яйца-пашот, скрембл, панкейк, овсянку и сырники. Если вы закажете завтрак до 10 утра, то вам бесплатно подадут фильтр-кофе.

Время работы заведения: 08:00 – 21:00

Где искать: Пушкинская, 31

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"Молодость"

В кафе "Молодость" завтраки подают с 6 утра до 12 часов. Поэтому, если вам нужно быстро позавтракать, то именно здесь вы можете выбрать быстрый завтрак. В меню заведения представлены концептуальные мамины, папины и бабушкины завтраки. Местные гости и туристы особенно любят такие завтраки. Вам здесь приготовят овсяную кашу, омлет, блинчики с творогом, сырники или ленивые вареники.

Время работы заведения: работает круглосуточно

Где искать: Греческая, 19

"Гости"

Ресторан "#Гости" советует гостям провести утро в состоянии полного релакса. Меню в заведении предлагает попробовать овсянку или классический английский завтрак с яичницей и охотничьими сосисками, яйца Бенедикт или свежие сырники со сметаной.

Время работы заведения: 09:00 – 23:00

Где искать: Академическая, 8

"Компот"

Ресторан "Компот" – популярное заведение не только среди одесситов, но и среди туристов. Гостям здесь предложат вкусный и питательный завтрак. В меню представлены овсянка, омлет, яичница или круассан с разнообразными начинками. К завтраку сразу подадут чай, кофе или какао.

Время работы заведения: 08:00 – 22:00

Где искать: Леонтовича, 15/ Адмиральский, 1