Где позавтракать в Одессе: подборка атмосферных заведений
Одесса – это не только Черное море, Привоз или Аркадия. Этот город манит к себе особым удивительным колоритом. Жемчужина Украины великолепна в любое время года, поэтому если вы отправились в этот город - выбирайте заведение, где сможете вкусно позавтракать и ощутить всю необычайную одесскую атмосферу.
Для тех, кто не любит готовить завтраки дома, или для тех, кто уже с самого утра проводит деловые или дружеские встречи, редакция LifeStyle 24 собрала в подборке лучшие заведения Одессы со вкусными завтраками.
К теме Где позавтракать в Киеве: 8 атмосферных заведений
"Butters"
В этом уютном заведении есть большой выбор завтраков, который понравится каждому. В меню представлены бутерброды с лососем, филадельфией, с говядиной и сыром чеддер, с курицей и пармезоном. Также здесь можно полакомиться ягодными, зефирными или кокосовыми гофрами. Любители круассанов могут заказать как соленые, так и сладкие с бананом и соленой карамелью или с нутеллой и бананом.
Время работы заведения: пн-пт с 08:00 до 21:00, сб-вс 09: 00-21: 00
Где искать: Жуковского, 27/ Садовая, 11
"Минималист"
Завтраки в заведении "Минималист" подаются весь день. Кафе создано в духе скандинаво-японской эстетики и расположено в центре Одессы. Философия минимализма прослеживается не только в интерьере, но и в меню заведения.
На завтрак в кафе "Минималист" предлагают гостям сбалансированные блюда: яйца-пашот, скрембл, панкейк, овсянку и сырники. Если вы закажете завтрак до 10 утра, то вам бесплатно подадут фильтр-кофе.
Время работы заведения: 08:00 – 21:00
Где искать: Пушкинская, 31
К теме Где позавтракать во Львове: список мест, где самые лучшие завтраки
"Молодость"
В кафе "Молодость" завтраки подают с 6 утра до 12 часов. Поэтому, если вам нужно быстро позавтракать, то именно здесь вы можете выбрать быстрый завтрак. В меню заведения представлены концептуальные мамины, папины и бабушкины завтраки. Местные гости и туристы особенно любят такие завтраки. Вам здесь приготовят овсяную кашу, омлет, блинчики с творогом, сырники или ленивые вареники.
Время работы заведения: работает круглосуточно
Где искать: Греческая, 19
"Гости"
Ресторан "#Гости" советует гостям провести утро в состоянии полного релакса. Меню в заведении предлагает попробовать овсянку или классический английский завтрак с яичницей и охотничьими сосисками, яйца Бенедикт или свежие сырники со сметаной.
Время работы заведения: 09:00 – 23:00
Где искать: Академическая, 8
"Компот"
Ресторан "Компот" – популярное заведение не только среди одесситов, но и среди туристов. Гостям здесь предложат вкусный и питательный завтрак. В меню представлены овсянка, омлет, яичница или круассан с разнообразными начинками. К завтраку сразу подадут чай, кофе или какао.
Время работы заведения: 08:00 – 22:00
Где искать: Леонтовича, 15/ Адмиральский, 1
Поделиться новостью