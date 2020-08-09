В Киеве работает много открытых и закрытых бассейнов. В жаркие летние дни – это один из лучших вариантов отдохнуть и освежиться. К тому же, чтобы это сделать, не обязательно выезжать за пределы столицы. Где можно поплавать в Киеве – читайте в материале.

Дальние путешествия до сих пор опасны из-за пандемии коронавируса. Киев до сих пор находится в зеленой зоне, поэтому бассейны продолжают работать. 24 канал подготовил список киевских бассейнов, где можно отдохнуть на выходных.

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Закрытые бассейны

Бассейн КПИ

Где: улица Полевая, 38/1

Цена: 70 грн – разовое посещение бассейна

Центр физического воспитания и спорта КПИ имеет два бассейна: большой (размер – 25 на 50 метров, глубина – 7,5 метров, 24 дорожки и пять вышек: 1, 3, 5, 7, 10 метров) и малый.

Что нужно иметь с собой:

медицинскую справку от врача-терапевта;

купальник/ плавки;

полотенце, мыло, мочалку;

обувь для бассейна и шапочку для плавания.



Басейн КПИ / Фото: relax.kpi.ua

Бассейн спорткомплекса "Планета спорт"

Где: бульвар Академика Вернадского, 32

Цена до 17:00: 130 грн для взрослых; 120 грн для детей

Цена после 17:00: 150 грн для взрослых; 140 грн для детей

В спорткомплексе есть большой квадратный бассейн (размер – 25 на 25 метров), 2 бассейна для детей от 3 до 7 лет и для детей грудного возраста.

Что нужно иметь с собой:

медицинскую справку от врача-терапевта;

купальник или плавки;

полотенце, мыло, мочалку;

обувь для бассейна и шапочку для плавания.



Бассейн спорткомплекса "Планета спорт" / Фото: planetasport.org.ua

Бассейн спорткомплекса "Сырец"

Где: улица Котовского, 4

Цена: 140 грн – разовое посещение бассейна

Длина бассейна – 25 метров, максимальная глубина – 4, 5 метра.

Что нужно иметь с собой:

медицинскую справку от врача-терапевта;

купальник или плавки;

полотенце, мыло, мочалку;

обувь для бассейна и шапочку для плавания.



Бассейн спорткомплекса "Сирец" / Фото: aquasirec.com

Дворец подводного спорта

Где: улица Ивана Сергиенко, 2/3

Цена: разовое посещение до 90 минут – 110 грн

Бассейн имеет 50 метров в длину и до 5 метров в глубину. Также есть вышки для прыжков в воду на высоте до 3,5 метров.

Что нужно иметь с собой:

медицинскую справку от врача-терапевта;

купальник или плавки;

полотенце, мыло, мочалку;

обувь для бассейна и шапочку для плавания.



Дворец подводного спорта / Фото: bassein50.kiev.ua

Sportrend на Позняках

Где: улица Драгоманова, 27А

Цена: разовое посещение 45 минут – 120 грн для детей, 130 грн для взрослых

Здесь есть 25-метровый бассейн с максимальной глубиной 2 метра.

Что нужно иметь с собой:

медицинскую справку от врача-терапевта;

купальник или плавки;

полотенце, мыло, мочалку;

обувь для бассейна и шапочку для плавания.



Sportrend на Позняках / Фото: sportrend.com.ua

Aqua Life Club

Где: улица Институтская, 18А

Цена: разовое посещение – 250 грн

На территории бассейна-клуба в центре Киева есть также СПА-зона и тренажерный зал. В стоимость посещения входит пользование бассейном и оборудование для плавания.

Что нужно иметь с собой:

медицинскую справку от врача-терапевта;

купальник или плавки;

полотенце, мыло, мочалку;

обувь для бассейна и шапочку для плавания.



Aqua Life Club / Facebook / @Aqua Life Club

Олимпийский стиль

Где: улица Физкультуры, 1

Цена: разовое посещение с инструктором – 180/200 грн для взрослых; 120/160 грн для детей от 7 до 16 лет

В спорткомплексе "Олимпийский стиль" есть 25-метровый бассейн на 6 дорожек.

Что нужно иметь с собой:

медицинскую справку от врача-терапевта;

купальник или плавки;

полотенце, мыло, мочалку;

обувь для бассейна и шапочку для плавания.



Олимпийский стиль / Фото: olympicstyle.com.ua

Sportrend на Троещине

Где: проспект Маяковского 93 В

Цена: разовое посещение 45 минут – 120 грн для детей, 130 грн для взрослых

25-метровый бассейн имеет глубину 2,2 метра. Также на территории комплекса есть детский бассейн, глубиной до 1,2 метра, для персональных тренировок с детьми грудного возраста и до 6 лет.

Что нужно иметь с собой:

медицинскую справку от врача-терапевта;

купальник или плавки;

полотенце, мыло, мочалку;

обувь для бассейна и шапочку для плавания.



Sportrend на Троещине / Фото: sportrend.com.ua

Открытые бассейны

Sungrilla Secret Beach

Где: улица Набережно-Крещатицкая, 10

Вход: бесплатный

Аренда шезлонга: 200 грн – будни, 300 грн – выходные

Аренда кровати: 500 грн – будни, 800 грн – выходные

Аренда бунгало: 800 грн – будни, 1500 грн – выходные



Sungrilla Secret Beach / Facebook / @Sungrilla Secret Beach

На территории пляжного комплекса есть два бассейна, пляжная зона, лофт-бар и ресторанная терраса.

Пляжный комплекс " VitaPark Борисфен"

Где: парк Муромец (Парк Дружбы народов), 5

Будни: 100 грн для детей, 200 грн для взрослых без шезлонга

Выходные и праздники: 150 грн для детей, 300 грн для взрослых без шезлонга

Аренда беседки: 500 грн – будни, 700 грн – выходные и праздники



Пляжный комплекс "VitaPark Борисфен" / Фото: booking.com

На территории этой зоны отдыха есть бассейн с соленой водой, шезлонги и бар на берегу Днепра. Для гостей комплекса работают ресторан европейской кухни и мангал-зона. Дети могут проводить время на площадке с лабиринтом, горке и в отдельном бассейне.

Sky Family Park

Где: проспект Романа Шухевича, 2

Вторник – четверг: вход на территорию парка – 50 грн; вход в лаунж-зоны (оплачивается отдельно) – 100 грн

Пятница – воскресенье: вход на территорию парка – 50 грн, вход в лаунж-зоны (оплачивается отдельно) – 200 грн

Аренда шезлонга: 200 грн



Sky Family Park / Facebook / @Sky Family Park

Большой бассейн площадь. полторы тысячи квадратных метров. Также на территории комплекса есть пляжная зона отдыха на берегу Днепра, фудзона с 50-ю точками уличной еды, зона для вечеринок с баром у бассейна.

Olmeca Plage

Где: проспект Броварской, 5

Вход: бесплатный

Аренда шезлонга: от 300 грн

Аренда кровати: от 1000 грн

Аренда ракушки: от 900 грн



Olmeca Plage / Facebook / @Olmeca Plage

На территории 5 тысяч квадратных метров с пляжем, пристань для яхт, открытый 25-метровый бассейн, четыре волейбольных поля, три бара, ресторан европейской, японской и грузинской кухни.

SANDALI Trukhaniv Resort

Где: Труханов остров, Парковая дорога, 3

Вход: бесплатный

Аренда шезлонга на пляже: 200 грн

Аренда шезлонга у бассейна: 250 грн

Аренда летнего домика: от 800 грн за сутки

Аренда беседки для барбекю: от 200 грн за человека



SANDALI Trukhaniv Resort / Facebook / @Sandali

Комплекс имеет территорию 32 тысячи квадратных метров, на которой есть пляж на берегу Днепра, бассейн, шезлонги, ресторан, открытый тропический бар. Также есть отдельные домики в стиле 50-х для небольших компаний. Есть детская зона и парковка на 60 мест.

Комплекс отдыха и развлечений "Труханов"

Где: Труханов остров, Парковая дорога, 12

Будни: 125 грн для детей; 250 грн для взрослых

Выходные и праздничные дни: 175 грн для детей; 350 грн для взрослых

Шезлонг входит в стоимость.

Каждый день с 17:00 – скидка на вход 50%



Комплекс отдыха и развлечений "Труханов" / Facebook / @Комплекс отдыха и развлечений "Труханов"

На территории этого комплекса есть два бассейна, бар, ресторан, площадки для игры в волейбол, бадминтон и столы для настольного тенниса, аквагорка и бассейн для детей, песчаный пляж и сауна.

Пирс – 39

Где: проспект Глушкова, 1

Будни: 50 грн/час для детей; 100 грн/час для взрослых

Выходные и государственные праздники: 75 грн/час для детей; 150 грн/час для взрослых

Аренда палатки: 600 грн



Пирс – 39 / Фото: pirs39.com.ua

Открытый 25-метровый бассейн расположен на территории ВДНХ. Также есть бассейн для детей с аквагоркой, бар, волейбольная площадка, шезлонги и зонтики.

City Beach Club

Где: улица Антоновича, 176

Вход: бесплатный

Понедельник – четверг:

Аренда шезлонга: 400 грн

Аренда кровати: 900 грн

Аренда бунгало: 1200 грн

Пятница – воскресенье:

Аренда шезлонга: 500 грн

Аренда кровати: 1200 грн

Аренда бунгало: 1600 грн



City Beach Club / Фото: citybeach.kiev.ua

City Beach Club расположен на крыше ТРЦ Ocean Plaza. Территория имеет более 3 тысяч квадратных метров, есть ресторан европейской кухни, два бара и топлесс-зона.