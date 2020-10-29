Американский певец Гарри Стайлз презентовал свой новый клип на песню Golden. Она уже стала хитом и набрала 25 миллионов просмотров. Трек вошел в альбом Fine Line.

Популярный американский певец и бывший солист группы One Direction Гарри Стайлз презентовал клип на песню Golden. Яркий ролик артист опубликовал на официальной странице в ютубе.

К слову KHAYAT презентовал клип на песню "Темно": впечатляющее видео

​Композиция уже стала хитом сети, ведь набрала за сутки более 20 миллионов просмотров. Режиссерами клипа стали Бен и Гейб Тернер. Стоит отметить, что в последний раз Гарри Стайлз выпускал видео и песню еще в мае этого года. Тогда вышел клип Watermelon Sugar, который так же стал хитом.

Ролик Golden артист снял во время пандемии в небольшом городе Амальфи, который расположен на юго-западном побережье Италии. Гарри Стайлз стал главным героем и позировал на фоне живописных пейзажей. Он представал в модных образах: голубом пиджаке Gucci, полосатой белой рубашке и клетчатых разноцветных штанах и кроссовках.

Это одна из первых песен, которую я записывал для альбома, и она всегда была для меня источником радости. И я хотел снять видео к ней. Я подумал, что это, возможно, поднимет настроение парочке людей. И подбодрит меня,

- прокомментировал видео Гарри Стайлз

Слова песни подчеркивают то, что нужно находить радость в жизни, наслаждаться веселыми моментами, даже если наступают грустные и тяжелые времена.

Смотреть видео Гарри Стайлз-Golden онлайн: