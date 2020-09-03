Легендарный французский дуэт Telepopmusik, что был номинирован на Грэмми, снял клип на свою новую композицию Dreams. В видео использованы редкие кадры из украинских архивов, где показан Чернобыль.

Трек Dreams стал титульным релизом нового альбома группы. Музыканты брали более чем 10-летний творческий перерыв, а теперь снова порадуют поклонников своими песнями. В частности, презентованный хит также является частью проекта "Звуки Чернобыля" – пишет OBOZREVATEL.

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После триумфа мини-сериала HBO "Чернобыль" все больше людей стало интересоваться аварией на ЧАЭС. Однако иногда поклонники ленты забывают, что Чернобыль – это прежде всего большая трагедия, которая навсегда оставила свой след в истории. Именно поэтому Telepopmusik решили отследить историю Припяти до, во время и после аварии.

В клипе дуэт использовал редкие кадры, которые были взяты из украинских архивов. На них видно, как менялась нынешняя Зона отчуждения.

Мы были с Кристофом (участник группы Telepopmusik – LifeStyle 24) в Чернобыле еще в 2018 году, его тогда поразила Зона отчуждения и наш проект ARTEFACT. Мне очень приятно, что его впечатления нашли выход в новой работе легендарных Telepopmusik еще и в главном треке альбома, первого за 10 лет,

– рассказал Валерий Коршунов – автор ARTEFACT.

Telepopmusik – Dreams: смотреть видео онлайн

Что известно о Telepopmusik?

Telepopmusik – французское трип-хоп-трио, которое было образовано в 1998 году. Дебютный альбом музыканты презентовали в 2001 году, а следующий – в 2005 году. Коллектив брал 10-летний перерыв, однако уже 25 сентября презентует альбом "Звуки Чернобыля", в который войдут 10 композиций. Авторами хитов являются как украинские, так и международные артисты.