После отмены книжной ярмарки на "Форуме издателей" во Львове "все литературные события также пришлось перенести в режим онлайн. Сегодня, 16 сентября, официально стартует BookForum, поэтому предлагаем посмотреть, что ждет поклонников фестиваля.

27 Львовский международный BookForum продлится с 16 по 20 сентября и охватит 137 онлайн-событий, 31 тематический кластер и спецпроект. Что касается гостей фестиваля, то к литературным обсуждениям согласились присоединиться более 300 участников, среди них – 23 иностранных автора с 5 континентов. Об этом сообщили организаторы мероприятия на своей фейбук-странице.

К слову Книжную ярмарку "Форум издателей во Львове" в 2020 году отменили

Фокусной темой мероприятия стала "Перепись населения: знать, кто мы есть", где куратором выступила литературовед и критик Ganna Uliura. Почетной гостьей "Форума издателей" стала американская писательница и музыкант Патти Смит. Что касается других специальных гостей, то к онлайн-событиям присоединятся: мексиканская писательница Фернанда Мельчор, австралийская писательница Хизер Моррис и британский писатель Питер Померанцев.

Все трансляции фестиваля будут доступны бесплатно на главном сайте BookForum. Чтобы послушать отдельное обсуждение, нужно только в указанное время выбрать ее в списке перечисленных. ⠀



"Форум издателей 2020" будет проходить онлайн / Facebook / @Форум издателей