Магия Карпат, тяжелые басы, игра на свирели и одновременно электрогитаре. Нет, это не хаотичное сочетание слов, это – жанр электро-фолка. Он уже завоевал заграницу и понемногу завоевывает первые места в рейтинге украинских исполнителей. Что означает этот стиль музыки – читайте в материале LifeStyle 24.

Фолктроника, или электро-фолк – жанр, который включает этнические мотивы и фольклор с электронным звучанием, сообщает 24 канал. Здесь сочетаются музыкальные инструменты, присущие именно для определенного этнического круга, и хип-хоп или другие электронные, танцевальные ритмы. Жанр возник сравнительно недавно, хотя его проблески были и гораздо раньше. В 2001 году британская группа FourTet выпустила альбом Pause. Энциклопедия современной музыки TheSunday Times Culture признала его основоположником фолктроники.

Интересно Необычные украинские инструменты: фото

Совсем немного исполнителей были в этом жанре. Если для развития карьеры нужно ехать в крупные города, то для написания фолк-произведений надо отправляться в те места, где больше всего осталось традиций и культуры. В Украине это – Карпаты. Но сейчас украинская фолктроника приобретает все большую популярность, к тому же на национальном отборе Евровидения победила группа Go-A с песней "Соловей". А до этого Джамала в 2016 году победила на конкурсе Евровидение с "1944" – с песней с мотивами крымскотатарского фольклора.

Катя Chilly

Украинские музыканты не отставали от истоков фолктроники. Катя Chilly, украинская певица и композитор, в 1998 году представила альбом "Русалки indaHouse". Его можно назвать началом именно украинского электро-фолка. Певица объездила большинство стран Западной Европы, а во время концерта в Лондоне ее транслировала BBC. В течение карьеры она сотрудничала со многими композиторами и певцами, в частности в 2003 году вышел совместный клип с группой "Тартак" "Понад хмарами". А в 2017 году Катя напомнила о себе на музыкальном конкурсе "Голос страны". Ведущая Катя Осадчая удачно подметила о Chilly: "Второй такой нет".

Katya Chilly – Светлица: смотрите видео онлайн

"ДахаБраха"

В 2006 году дебютировал альбом "На добраніч" группы "ДахаБраха". Они выступают в стиле "этно хаос", характеризующемся сочетанием различных составляющих. С этнической стороны – это разные инструменты: виолончель, барабан, флейта, бугай, аккордеон, укулеле. И все это со смесью блюза, хип-хопа и соула. В репертуаре "ДахиБрахи" есть песни на украинском, крымскотатарском, русском, английском, немецком языках. В 2014 году Cultprostir определил рейтинг украинских исполнителей, где группа была определена как главный гастролер за рубежом. "ДахаБраха" написала множество саундтреков к фильмам, в частности к анимационному "Мавка. Лесная песня", выход которого планируется на следующий год.

DakhaBrakha – Monakh: смотрите видео онлайн

ONUKA

Все таки что Катя Chilly, что ДахаБраха не добивались широкой популярности среди украинских слушателей. Но в 2014 году группе ONUKA удалось вывести свой дебютный альбом Look в стиле фолктроники на первое место в iTunes. А в 2015-м получить награду как открытие года. Соавторами проекта стали Наталья Жижченко и Евгений Филатов. А название группы дала Наталья, в честь своего дедушки, который сделал ей первую свирель.

ONUKA – Vidlik: смотрите видео онлайн

YUKO

Уже после ONUKA музыка в таком стиле начала все больше развиваться и становилась все более популярной. В 2016 году на шоу "Голос" познакомились Юлия Юрина и Стас Королев. Там Иван Дорн объединил их в дуэт YUKO и, как оказалось, не прогадал. В 2017 году вышел первый альбом DITCH, в следующем году они выступали в Европе и выпустили еще один альбом. В 2019 году участвовали в Нацотборе Евровидения с песней Galynaguliala и заняли 4 место в финале. В этом году группа YUKO и Khayat, также исполнитель фолктроники и дважды участник национального отбора, представили клип и песню VESNIANKA.

YUKO – Vesnianka (feat. KHAYAT): смотрите видео онлайн

Go_A

Как уже известно, в этом году на отборе Евровидения победили и должны были ехать в Роттердам, если бы не карантин, группа Go_A. Мультиинструменталист Тарас Шевченко еще в 2011 году пытался найти единомышленников для создания группы, которая бы совмещала этнические мотивы и электронную музыку. Ему это удалось и уже через три года вышел первый хит. Как утверждают сами участники группы, они ездят по наиболее далеким глубинкам и селам, и от тамошних крестьян слышат старые украинские песни. А затем перерабатывают их на современный мотив. Также группа сотрудничала с вышеупомянутой Катей Chilly.

Go_A – Соловей: смотрите видео онлайн

Почти все исполнители признаются, что больше их слушают за рубежом, а не в Украине. И здесь группе Go_A даже не выделяли гримерку, когда за границей они уважаемые артисты. Это интересно, а еще не понятно, потому что, казалось бы, мы должны гордиться такими исполнителями. Поэтому слушаем качественную украинскую музыку и передаем ее последующим поколениям!

Автор: Мария Кассий