Известная группа "Фиолет" презентовала песню "Бро, твори добро" о героях современной Украины. Обложкой нового сингла стало фото 15-летнего Даниила Дидика, а в эмоциональном видео появились герои Революции Достоинства и защитники с Востока.

Коллектив "Фиолет" растрогал сеть премьерой, которая состоялась на ютуб-канале группы. Музыканты презентовали песню "Бро, твори добро", которую посвятили всем героям современной Украины от Революции на граните до Революции достоинства и событий на Востоке.

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Участники группы "Фиолет" называют эту песню одной из самых оптимистичных и самых жизнеутверждающих из своего репертуара. Они стремятся доказать, что светлое будущее Украины зависит от маленьких изменений, движущей силой которых может стать каждый из нас.

"Бро, твори добро" – это посвящение всем парням и девушкам, которые не боялись сказать свое нет власти, диктату власти, террору правоохранительной системы и комфорту персональной привычности. Это песня-вера в наше завтра, в нас и в то, что все у Украины получится", – заявили музыканты.

Для клипа артисты использовали документальную хронику с лицами и подвигами людей, которые творили и творят историю Украины. Обложкой нового сингла "Фиолет" является фото 15-летнего общественного активиста Даниила Дидика, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове.

Песню группы "Фиолет" "Бро, твори добро" слушайте здесь.