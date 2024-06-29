Останутся с ничем: 2 знака зодиака, у которых впереди финансовый крах

Звезды предсказывают, что уже вскоре кого-то будут ожидать серьезные финансовые проблемы. Есть высокая вероятность потерять все.

Дева и Водолей, проверьте свои сбережения, потому что на горизонте виднеется возможное банкротство, пишет LifeStyle 24.

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Дева

Представители этого знака зодиака известны склонностью к рискованным действиям и могут прибегать к необдуманным финансовым решениям. Они часто смотрят на жизнь как на приключение, что может приводить к нестабильным финансовым ситуациям.

Гороскоп для Девы

Водолей

Ближайший период будет одним из самых тяжелых. Расходы могут значительно превысить доходы. Вероятно, вам придется искать новые способы заработка или просить помощи у друзей или близких.

Гороскоп для Водолеев