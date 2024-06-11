Похожие на Эбенизера Скруджа: 3 знака зодиака, которые постоянно думают о деньгах

Некоторые люди имеют особую страсть к деньгам. В отдельных моментах даже могут пойти по головам, чтобы получить дополнительный заработок.

Телец, Скорпион и Козерог, вы уделяете особое внимание к деньгам, ведь ощущение финансовой стабильности обеспечивает уверенность в себе, пишет LifeStyle 24.

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Телец

Вы часто думаете о том, как обеспечить себя и своих близких лучшим. В то же время у вас сочетаются сразу две манеры обращения с деньгами: осторожные траты и расточительство. Такой подход иногда очень негативно влияет на кошелек.

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Скорпион

Представители этого знака зодиака очень внимательны к деталям и своему финансовому состоянию. Они склонны к придирчивому планированию и анализу расходов, стремясь обеспечить себя максимальной финансовой безопасностью.

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Козерог

Эти люди часто жалеют о том, что потратили куда-то деньги. Даже за малейшую покупку могут грызть себя неделями. Они стараются копить финансовую подушку, но очень часто в жизни случаются такие ситуации, которые требуют значительных затрат.

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