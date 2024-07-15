Нужна финансовая подушка: 3 знака зодиака, которые на этой неделе будут испытывать дефицит денег
Непредвиденные обстоятельства иногда требуют много ресурса, в том числе и финансового. Убедитесь, что этот гештальт у вас полностью закрыт.
Дева, Стрелец и Рыбы, на этой неделе стоит отказаться от дорогих покупок, пишет LifeStyle 24.
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Дева
Вы можете почувствовать финансовое давление из-за задержек в выплатах или неожиданных долгов. Девы должны быть более внимательными к своим финансовым обязательствам и постараться избегать лишних трат.
Гороскоп для Девы
Стрелец
Представители этого знака зодиака могут столкнуться с непредвиденными расходами, которые повлияют на финансовый дефицит. Важно быть осторожными с тратами и избегать импульсивных покупок.
Гороскоп для Стрельцов
Рыбы
У вас будут финансовые трудности из-за неправильного планирования бюджета или непредвиденных расходов. Важно тщательно контролировать свои финансы и избегать рискованных финансовых решений.
Гороскоп для Рыб