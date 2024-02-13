Заработают кругленькую сумму: на этой неделе 3 знака получат дополнительную прибыль

Уже в следующие несколько дней три знака зодиака получат дополнительную прибыль. Дела пойдут вверх.

Так, Водолей, Козерог и Лев, эта неделя будет для вас очень успешной. Заработаете много денег, пишет LifeStyle 24.

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Водолей

Эта неделя будет наполнена приятными сюрпризами. Вы сможете получить кругленькую сумму. Так, руководство оценит усердную работу достойной премией.

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Козерог

В следующие несколько дней вы сможете получить дополнительную прибыль. Звезды предсказывают огромный финансовый успех. Верьте в собственные силы и продолжайте работать.

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Лев

Зеленый Деревянный Дракон принесет вам огромный успех уже на этой неделе. Львы, ближайшие дни вы сможете значительно улучшить свое финансовое положение. Впереди дополнительная прибыль.

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