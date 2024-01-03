Придется заплатить: у 4 знаков впереди дополнительные расходы

В январе нескольких знаков зодиака ждут дополнительные расходы. Для некоторых они будут очень даже приятными, между тем у других – наоборот.

Так, Телец, Козерог, Рыбы и Водолей, в январе вы потратите больше, чем планировали. Для некоторых будет нелегко прощаться с деньгами, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Ни в коем случае: кому из знаков зодиака не стоит занимать деньги на этой неделе

Телец

Уже в первую неделю января у вас могу появиться незапланированные расходы. Денег хватит не на все. Так что лучше уже сейчас подумать, как можно дополнительно заработать. Кстати, не стоит брать в долг, потому что это усложнит ваше материальное положение.

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Водолей

В этом месяце у вас будут незапланированные расходы. Однако, не переживайте, ведь повод довольно приятный.

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Обратите внимание Будет нелегко: в ближайшие дни 3 знакам зодиака нужно принять судьбоносное решение

Козерог

У вас возможны дополнительные расходы. Впрочем, звезды предсказывают, что этот месяц, как и год, в целом будет для Козерога очень успешным. Сможете приумножить свой доход.

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Рыбы

В начале года могут возникнуть финансовые проблемы. Впереди – дополнительные затраты. Подумайте, как можно решить проблему, чтобы не залезть в долговую яму.

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