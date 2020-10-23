Голливудские режиссеры часто черпают идеи для новых проектов из жизни. И политические игры здесь всегда пользовались большой популярностью. Особенно, если речь идет о грязных играх во время выборов.

25 октября в Украине состоятся местные выборы. В преддверии этой даты 24 канал предлагает посмотреть лучшие фильмы о политике, снятые на основе реальных событий.

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10 фильмов о политике и выборах

"Брекзит"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,0

Жанр – историческая драма

Референдум в Великобритании, произошедший в 2016 году, был одним из самых громких политических событий мира. Многие представители правительства не верили, что британцы поддержат выход страны из Евросоюза. Однако искусная работа политика и лоббиста Доминика Каммингса превзошла все ожидания его противников. Как ему удалось достичь невероятного результата – зрители будут поражены, просмотрев фильм "Брекзит".

Интересно, что в ленте снялся знаменитый красавец Бенедикт Камбербэтч. Но актер изменился до неузнаваемости, чтобы более точно предстать в образе Доминика Каммингса.

Фильм "Брекзит": смотрите видео трейлеру

"Власть"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,2

Жанр – драма

Это история знаменитого американского политика Дика Чейни, который был у власти 20 лет. В мире, где правят деньги и влиятельные связи, он ловко выбирал стратегии и делал все, чтобы воплотить свои идеи. И именно благодаря своему уму Дик Чейни сумел не просто войти в историю США, как самый влиятельный вице-президент, но и изменить ход событий, когда главой государства был Джордж Буш-младший.

В 2001 году, когда террористы разрушили Башни-близнецы, именно Дик Чейни взял все в свои руки. Хладнокровно и без колебаний он руководил антитеррористической операцией и показал мощь государства.

Фильм "Власть": смотрите видео трейлеру

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"Темные времена"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,4

Жанр – биографическая драма, военный фильм

Оскароносный фильм "Темные времена" рассказывает о знаменитом премьер-министре Великобритании Уинстоне Черчилле. Сразу после назначения на должность, он начинает действовать решительно, не поддаваясь на провокации и советы коллег. И работа Черчилля была далеко нелегкой, ведь ему сложно было дать отпор врагу во времена Второй мировой войны и принимать решения, от которых зависели судьбы миллионов британцев. Ко всему премьер-министр боролся и в пределах государства, пытаясь ликвидировать разлад в правительстве.

Фильм "Темные времена": смотрите видео трейлера

"Уотергейт: Крушение Белого дома"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 6,4

Жанр – историческая драма

Политическая лента "Уотергейт: Крушение Белого дома" рассказывает о событиях, произошедших в США в 1970-ых годах. В штабе кандидата от Демократической партии установили аппаратуру для прослушивания. И произошло это сразу перед выборами, чтобы использовать все данные против оппонентов. Руководство ФБР стремится закрыть это скандальное дело как можно быстрее и отвести внимание от расследования. Но шпион с опытом Марк Фелт понимает, что это просто ликвидация информации. Он начинает сливать данные прессе, что вредит кампания Ричарда Никсона и раскрывает знаменитый Уотергейтский скандал.

Более подробно тему этого скандала описали в ленте "Вся королевская рать", вышедший на экраны в 2006 году.

Фильм "Уотергейт: Крушение Белого дома": смотрите видео трейлера

"Линкольн"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 7,3

Жанр – биографическая, историческая драма

Оскароносный фильм "Линкольн" рассказывает об американском президенте, который незадолго до смерти берется за решение самых сложных вопросов в США. Глава государства делает все, чтобы закончить гражданскую войну, а также продвигает на голосование поправку, отменяющую рабство. И даже в то время, когда в его силы никто не верит, а семья переживает очередной кризис, Авраам Линкольн не намерен складывать руки.

Фильм "Линкольн": смотрите видео трейлеру

"Мартовские иды"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 7,1

Жанр – политическая драма

Лента рассказывает о реальных событиях 2004 года. В США продолжалась предвыборная погоня, в которой молодой консультант Стивен Майерс сыграл не последнюю роль. Он считает губернатора Майка Морриса – идеальным кандидатом на пост президента. Но в ходе кампании Стивен допускает роковую ошибку, способную навсегда разрушить его карьеру.

Фильм "Мартовские иды": смотрите видео трейлеру

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"Железная леди"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 7,7

Жанр – историческая драма

Пожалуй, в мире не найдется человека, который бы не знал о Маргарет Тэтчер. Женщина заняла кресло премьер-министра Великобритании и из-за своей непоколебимой политической позиции получила прозвище "Железная леди". Главным отличием Маргарет Тэтчер от других политиков было то, что она доводила начатое до конца и не давала пустых обещаний. Однако открытость и утвердительность не всегда помогают: за время карьеры политик нажила как друзей, так и врагов.

Лента покажет, как женщина может принимать стратегические решения, решая судьбу страны, оценивать все риски и при этом оставаться настоящей леди.

Фильм "Железная леди": смотрите видео трейлеру

"Король говорит!"

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 8,0

Жанр – историческая драма, комедия

Эта драма существенно отличается от всех других лент политической подборки, потому что главный акцент здесь смещен не на власть, а на человека. Фильм рассказывает о короле Георге VI, который после смерти отца и отказа от престола брата, должен спасать монархию. Но единственной его проблемой является неумение говорить. Мужчина всегда заикается, из-за чего выглядит неуверенно. Поэтому Георгу VІ нужно как можно быстрее избавиться от изъяна языка, а поможет ему это сделать экспериментатор Лионель.

Фильм "Король говорит!": смотрите видео трейлеру

"Фрост против Никсона"

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 7,7

Жанр – историческая драма

Драма "Фрост против Никсона" продолжает тему Уотергейтского скандала. За 4 года после отставки Ричард Никсон решает дать эксклюзивное интервью британскому телеведущему Дэвиду Фросту. Миллионы людей во всем мире ждут политического разоблачения, однако беседа идет совсем не по плану и превращается в интеллектуальные баталии и игру с фактами.

Фильм "Фрост против Никсона": смотрите видео трейлера

"Война Чарли Уилсона"

Год выхода – 2007

Рейтинг IMDb – 7,0

Жанр – историческая драма

Американский конгрессмен Чарли Уилсон живет беззаботной жизнью, наслаждаясь лаской женщин и алкоголем. Однако новости о войне в Афганистане и встрече с активисткой Джоанн все меняют. Политик отправляется в лагерь беженцев, чтобы увидеть ужасы войны. С тех пор Чарли занимается проблемами оппозиции и берет все в свои руки.

Фильм "Война Чарли Уилсона": смотрите видео трейлеру

Местные выборы в Украине 2020

Голосование за депутатов в местные советы и мэры состоится 25 октября 2020 года. Из-за пандемии коронавируса процедуру волеизъявления подкорректировали, согласно советам ВОЗ.

Правила, которые нужно соблюдать во время выборов:

На входе в избирательные участки установят дезинфекторы и разметку, которая поможет украинцам сохранять социальную дистанцию.

Людям настойчиво рекомендуют носить медицинские маски. Те, у кого не будет этого карантинного аксессуара, могут понести административное наказание.

Представители избирательных участков будут дезинфицировать поверхности. Также избирателям советуют прийти со своими ручками, чтобы заполнить бюллетени.

Те украинцы, которые находятся на лечении, тоже смогут проголосовать. Для этого им необходимо передать соответствующее заявление до 20:00 23 октября. К документу следует прикрепить выписку из реестра медицинских записей. В день выборов к таким украинцам будет приезжать мобильная бригада, которая привезет бюллетени и доставит их на избирательный участок.

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