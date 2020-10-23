10 фильмов о политике и выборах, основанных на реальных событиях
Голливудские режиссеры часто черпают идеи для новых проектов из жизни. И политические игры здесь всегда пользовались большой популярностью. Особенно, если речь идет о грязных играх во время выборов.
25 октября в Украине состоятся местные выборы. В преддверии этой даты 24 канал предлагает посмотреть лучшие фильмы о политике, снятые на основе реальных событий.
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10 фильмов о политике и выборах
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"Брекзит"
Год выхода – 2019
Рейтинг IMDb – 7,0
Жанр – историческая драма
Референдум в Великобритании, произошедший в 2016 году, был одним из самых громких политических событий мира. Многие представители правительства не верили, что британцы поддержат выход страны из Евросоюза. Однако искусная работа политика и лоббиста Доминика Каммингса превзошла все ожидания его противников. Как ему удалось достичь невероятного результата – зрители будут поражены, просмотрев фильм "Брекзит".
Интересно, что в ленте снялся знаменитый красавец Бенедикт Камбербэтч. Но актер изменился до неузнаваемости, чтобы более точно предстать в образе Доминика Каммингса.
Фильм "Брекзит": смотрите видео трейлеру
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"Власть"
Год выхода – 2018
Рейтинг IMDb – 7,2
Жанр – драма
Это история знаменитого американского политика Дика Чейни, который был у власти 20 лет. В мире, где правят деньги и влиятельные связи, он ловко выбирал стратегии и делал все, чтобы воплотить свои идеи. И именно благодаря своему уму Дик Чейни сумел не просто войти в историю США, как самый влиятельный вице-президент, но и изменить ход событий, когда главой государства был Джордж Буш-младший.
В 2001 году, когда террористы разрушили Башни-близнецы, именно Дик Чейни взял все в свои руки. Хладнокровно и без колебаний он руководил антитеррористической операцией и показал мощь государства.
Фильм "Власть": смотрите видео трейлеру
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"Темные времена"
Год выхода – 2017
Рейтинг IMDb – 7,4
Жанр – биографическая драма, военный фильм
Оскароносный фильм "Темные времена" рассказывает о знаменитом премьер-министре Великобритании Уинстоне Черчилле. Сразу после назначения на должность, он начинает действовать решительно, не поддаваясь на провокации и советы коллег. И работа Черчилля была далеко нелегкой, ведь ему сложно было дать отпор врагу во времена Второй мировой войны и принимать решения, от которых зависели судьбы миллионов британцев. Ко всему премьер-министр боролся и в пределах государства, пытаясь ликвидировать разлад в правительстве.
Фильм "Темные времена": смотрите видео трейлера
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"Уотергейт: Крушение Белого дома"
Год выхода – 2017
Рейтинг IMDb – 6,4
Жанр – историческая драма
Политическая лента "Уотергейт: Крушение Белого дома" рассказывает о событиях, произошедших в США в 1970-ых годах. В штабе кандидата от Демократической партии установили аппаратуру для прослушивания. И произошло это сразу перед выборами, чтобы использовать все данные против оппонентов. Руководство ФБР стремится закрыть это скандальное дело как можно быстрее и отвести внимание от расследования. Но шпион с опытом Марк Фелт понимает, что это просто ликвидация информации. Он начинает сливать данные прессе, что вредит кампания Ричарда Никсона и раскрывает знаменитый Уотергейтский скандал.
Более подробно тему этого скандала описали в ленте "Вся королевская рать", вышедший на экраны в 2006 году.
Фильм "Уотергейт: Крушение Белого дома": смотрите видео трейлера
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"Линкольн"
Год выхода – 2012
Рейтинг IMDb – 7,3
Жанр – биографическая, историческая драма
Оскароносный фильм "Линкольн" рассказывает об американском президенте, который незадолго до смерти берется за решение самых сложных вопросов в США. Глава государства делает все, чтобы закончить гражданскую войну, а также продвигает на голосование поправку, отменяющую рабство. И даже в то время, когда в его силы никто не верит, а семья переживает очередной кризис, Авраам Линкольн не намерен складывать руки.
Фильм "Линкольн": смотрите видео трейлеру
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"Мартовские иды"
Год выхода – 2011
Рейтинг IMDb – 7,1
Жанр – политическая драма
Лента рассказывает о реальных событиях 2004 года. В США продолжалась предвыборная погоня, в которой молодой консультант Стивен Майерс сыграл не последнюю роль. Он считает губернатора Майка Морриса – идеальным кандидатом на пост президента. Но в ходе кампании Стивен допускает роковую ошибку, способную навсегда разрушить его карьеру.
Фильм "Мартовские иды": смотрите видео трейлеру
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"Железная леди"
Год выхода – 2011
Рейтинг IMDb – 7,7
Жанр – историческая драма
Пожалуй, в мире не найдется человека, который бы не знал о Маргарет Тэтчер. Женщина заняла кресло премьер-министра Великобритании и из-за своей непоколебимой политической позиции получила прозвище "Железная леди". Главным отличием Маргарет Тэтчер от других политиков было то, что она доводила начатое до конца и не давала пустых обещаний. Однако открытость и утвердительность не всегда помогают: за время карьеры политик нажила как друзей, так и врагов.
Лента покажет, как женщина может принимать стратегические решения, решая судьбу страны, оценивать все риски и при этом оставаться настоящей леди.
Фильм "Железная леди": смотрите видео трейлеру
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"Король говорит!"
Год выхода – 2010
Рейтинг IMDb – 8,0
Жанр – историческая драма, комедия
Эта драма существенно отличается от всех других лент политической подборки, потому что главный акцент здесь смещен не на власть, а на человека. Фильм рассказывает о короле Георге VI, который после смерти отца и отказа от престола брата, должен спасать монархию. Но единственной его проблемой является неумение говорить. Мужчина всегда заикается, из-за чего выглядит неуверенно. Поэтому Георгу VІ нужно как можно быстрее избавиться от изъяна языка, а поможет ему это сделать экспериментатор Лионель.
Фильм "Король говорит!": смотрите видео трейлеру
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"Фрост против Никсона"
Год выхода – 2009
Рейтинг IMDb – 7,7
Жанр – историческая драма
Драма "Фрост против Никсона" продолжает тему Уотергейтского скандала. За 4 года после отставки Ричард Никсон решает дать эксклюзивное интервью британскому телеведущему Дэвиду Фросту. Миллионы людей во всем мире ждут политического разоблачения, однако беседа идет совсем не по плану и превращается в интеллектуальные баталии и игру с фактами.
Фильм "Фрост против Никсона": смотрите видео трейлера
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"Война Чарли Уилсона"
Год выхода – 2007
Рейтинг IMDb – 7,0
Жанр – историческая драма
Американский конгрессмен Чарли Уилсон живет беззаботной жизнью, наслаждаясь лаской женщин и алкоголем. Однако новости о войне в Афганистане и встрече с активисткой Джоанн все меняют. Политик отправляется в лагерь беженцев, чтобы увидеть ужасы войны. С тех пор Чарли занимается проблемами оппозиции и берет все в свои руки.
Фильм "Война Чарли Уилсона": смотрите видео трейлеру
Местные выборы в Украине 2020
Голосование за депутатов в местные советы и мэры состоится 25 октября 2020 года. Из-за пандемии коронавируса процедуру волеизъявления подкорректировали, согласно советам ВОЗ.
Правила, которые нужно соблюдать во время выборов:
- На входе в избирательные участки установят дезинфекторы и разметку, которая поможет украинцам сохранять социальную дистанцию.
- Людям настойчиво рекомендуют носить медицинские маски. Те, у кого не будет этого карантинного аксессуара, могут понести административное наказание.
- Представители избирательных участков будут дезинфицировать поверхности. Также избирателям советуют прийти со своими ручками, чтобы заполнить бюллетени.
- Те украинцы, которые находятся на лечении, тоже смогут проголосовать. Для этого им необходимо передать соответствующее заявление до 20:00 23 октября. К документу следует прикрепить выписку из реестра медицинских записей. В день выборов к таким украинцам будет приезжать мобильная бригада, которая привезет бюллетени и доставит их на избирательный участок.
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