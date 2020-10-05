Голливудский актер Райан Рейнольдс привлек внимание поклонников к комедии с его участием. К фильму "Персонаж" (Free Guу) он опубликовал новый трейлер и назвал дату выхода киноленты на экран.

Премьера комедии "Персонаж" запланирована на 11 декабря 2020 года, передает 24 канал. Сейчас это окончательная дата, которую авторы фильма не намерены менять.

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А чтобы подогреть интерес зрителей к новинке кино, в сети опубликовали новый трейлер, который показал, как люди с реального мира живут в виртуальных играх. Кроме этого, в новом ролике видно, что главный герой, которого сыграл Райан Рейнольдс, объединяет всех в борьбе против разработчиков, стремящихся уничтожить его весь мир.

Смотрите новый трейлер к фильму "Персонаж": видео

Что известно о фильме "Персонаж"

В центре сюжета новой комедии "Персонаж" – история обычного американца Гая. Он работает кассиром в крупном банке и живет по своеобразному графику, который не предусматривает каких-либо неожиданностей. И однажды его банк грабят 17 раз подряд, тогда Гай понимает, что вся жизнь – это всего лишь спланированная кем-то видеоигра, в которой он выполняет второстепенную роль.

Виртуальный мир дает возможность персонажам делать все, что заблагорассудится. Несмотря на такое предложение Гай планирует вырваться из игры и освободить всех от этой виртуальной реальности. Однако даже спасение мира Райан Рейнольдс с режиссером Шоном Леви превратили в комедию, от которой невозможно удержать смех.

Главные роли в фильме получили:

Райан Рейнольдс

Тайка Вайтити

Джоди Комер

Джо Кире

Лил Релл Говер

Уткарш Амбудкар

Смотрите трейлер к фильму "Персонаж": видео на украинском