31 октября в мире отмечают один из самых мистических праздников года – Хэллоуин. И, чтобы вечер был более жутким, режиссер Квентин Тарантно назвал фильм ужасов, который идеально для этого подойдет.

Квентин Тарантино не любит давать оценки своим коллегам, однако часто дает рекомендации зрителям для просмотра. Ожесточенный любитель кино не обошел вниманием и праздник Хэллоуина, поэтому в комментарии Entertainment Weekly назвал особенный хоррор, который идеально подойдет для этого вечера.

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По словам культового режиссера, одной из его любимых лент является "Дьявол отсчитал пять" 1974 года. Квентин Тарантино признался, что давно слышал об этом хорроре, поскольку его транслировали в автокинотеатрах.

Наконец я посмотрел фильм и подумал: "Вау, это круто"... Лейф Гаррет – лидер этих детей-убийц. И Лейф Гарретт прекрасно сыграл свою роль. Фильм потрясающий и достаточно сумасшедший, но это и делает его отличным,

– поделился Квентин Тарантино.

Что известно о фильме "Дьявол отсчитал пять"

Лента рассказывает жуткую историю о воспитанниках психиатрической больницы, которые с медсестрами переезжают в новое заведение в Калифорнии. По дороге автобус попадает в ужасную автокатастрофу, в которой выжить удалось всего пятерым. После этого дети объединяются, чтобы по очереди убить всех отдыхающих курортного комплекса, которые приютили несовершеннолетних. И зрителей ждут действительно жуткие кадры, от которых стынет кровь.

Экранизировали жуткий сюжет режиссеры Шейн Макгрегор и Дэвид Шелдон.

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