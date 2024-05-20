3 украинские фамилии, которые защищают от зла и негатива: посмотрите список

Наши предки считали, что фамилии, связанные с большими и страшными животными, защищают людей от зла. Интересно, что сначала они придумывались как прозвища.

Отпугивают негатив такие родовые имена: Медведь, Зубр и Волк. В давние времена говорили, что они не нравятся нечисти. Больше читайте в материале.

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В Украине есть 1701 носитель фамилии Медведь. Чаще всего ее можно встретить в Киеве (147), Днепре (90) и в городе Ромны, что на Сумщине (62). Это родовое имя записано в казацких реестрах за 1756 год, в частности принадлежало 8 людям.

Фамилия Зубр – очень древняя и, к сожалению, до наших дней не сохранилась. Происходит от названия животного, которое только одним своим видом может вызвать мурашки по коже. Однако сейчас есть довольно похожее родовое имя – Зубрицкая, в частности имеет 1699 владельцев. Больше всего в Киеве, Житомире и Львове.

Сильные украинские фамилии / Фото Freepik

Фамилия Волк занимает 71 строчку среди самых популярных в Украине. В разных регионах насчитывается 23412 человек с этим родовым именем. Самое распространенное в таких крупных городах нашего государства: Киеве (1325), Львове (1018) и Харькове (475).

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