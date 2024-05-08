В вашем роду были гадалки, пророки или ведьмы, если имеете одну из этих фамилий

В давние времена особенно была распространена магия. Люди обладали сверхспособностями: могли вылечить от различных болезней, сделать приворот, навлечь беду на недруга или другое. Кто-то верит, что такое встречается и в наше время.

Людям давали фамилии из-за их особенностей характера, внешности, поведения или определенных способностей. Поэтому если имеете одно из родовых имен, которые приведены ниже, то ваши предки были гадалками, пророками и ведьмами.

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Фамилии, которые свидетельствуют, что люди умели гадать

Раньше люди умели предсказывать будущее. То есть знали, когда произойдет то или иное событие. Их, в частности, называли прорицателями или пророками. Именно благодаря такому дару образовывались определенные фамилии, например, через добавление суффиксов.

Пророк.

Бачинский.

Пророчук.

Вищенко.

Вещун.

Вещий.

Вещак.

Вещанский.

Магические украинские фамилии / Фото Canva

Существовали и другие магические способности. Люди гадали с помощью карт или проводить различные обряды, например, ночью. Трудно понять, как появлялись такие способности. Более того, многие из них имели негативную окраску. До сих пор в некоторых сказках такие персонажи изображены злыми. В связи с этим, также образовались определенные фамилии.

Миськив.

Ведьма.

Шаман.

Ведьмак.

Луна.

Шаманенко.

Мисюра.

Возможно, в этом списке есть именно ваше родовое имя. Если так, то раньше в семье были люди, которые владели магией или могли делать другие невероятные вещи. Делитесь нашим материалом с друзьями, если у них одна из этих фамилий.