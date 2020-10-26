Из-за пандемии коронавируса международный песенный конкурс Евровидение-2020 отменили и перенесли на следующий год. Организаторы назвали страны, которые точно примут участие в этом году.

В следующем, 2021 году, в международном песенном конкурсе Евровидение точно примет участие 41 страна. Об этом сообщили организаторы конкурса на официальном сайте.

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Евровидение-2021 состоится 18-22 мая в Роттердаме. Сам конкурс пройдет в концертном зале Ahoy Arena.

Мы благодарны 41 телерадиовещательной компании, которые примут участие, за то, что они помогли нам вернуть "Евровидение" в 2021 году,

– отметил исполнительный директор конкурса Мартин Остендал.



41 страна, которая примет участие в конкурсе в следующем году / eurovision.tv

Он также добавил, что в следующем году в Роттердаме будут выступать все те же страны, которые должны были прибыть на конкурс 2020 года.

Сиец Баккер, другой исполнительный продюсер конкурса "Евровидение-2021", сказал: "Фантастично, что те же страны, которые приняли бы участие в этом году, все еще хотят приехать в Нидерланды в мае 2021 года. Это свидетельствует об их уверенности в нашей стране, что мы сможем организовать успешный песенный конкурс Евровидение в Роттердаме в следующем году после отмены его в 2020 году".

Смотреть анонс-сообщение о странах-участницах онлайн: