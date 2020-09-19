Самый главный песенный конкурс Евровидение не состоялось в этом году из-за пандемии коронавируса. Его перенесли на 2021 год. Организаторы назвали четыре варианта проведения конкурса.

Организаторы песенного конкурса Евровидение-2021 рассказали о четырех вариантах проведения. Они поделились решением на официальном сайте.

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Напомним, что Евровидение 2020 должно было состояться 12 мая в Роттердаме, однако из-за пандемии коронавируса конкурс отменили. Тогда организаторы отмечали, что пытались найти альтернативу, но им не удалось. Международный конкурс перенесли на 2021 год, победителя объявят 22 мая.

Четыре варианта проведения Евровидения 2021

Традиционный концерт.

В этой ситуации будет проведен привычный конкурс. Он состоится в зале Ahoy в Роттердаме. Организаторы отметили, что этот вариант наиболее возможен, если изобретут вакцину от COVID-19.

Концерт с соблюдением социальной дистанции.

Этот вариант является наиболее возможным. Он похож на первый, но с дополнительными ограничениями: социальная дистанция в 1,5 метра, участники будут прибывать с определенным небольшим количеством людей. Дополнительные меры будут также ограничены.

Концерт "из дома".

Конкурс будет так же проводиться в Роттердаме. Однако те артисты, которые не смогут приехать в Нидерланды, будут выступать со сцены в своей стране, а их шоу будет транслироваться онлайн в зале. Те, кому будет позволено приехать, будут выступать в Роттердаме. Количество зрителей ограничено.

Полностью онлайн-формат.

Все выступления участников в случае внедрения в Нидерландах жесткого карантина будут происходить из своих стран и транслироваться онлайн.

Из четырех вариантов выберут один в начале весны. Организаторы будут опираться на ситуацию, которая сложится в 2021 году.