Евровидение 2021: организаторы рассказали о четырех вариантах проведения конкурса
Самый главный песенный конкурс Евровидение не состоялось в этом году из-за пандемии коронавируса. Его перенесли на 2021 год. Организаторы назвали четыре варианта проведения конкурса.
Организаторы песенного конкурса Евровидение-2021 рассказали о четырех вариантах проведения. Они поделились решением на официальном сайте.
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Напомним, что Евровидение 2020 должно было состояться 12 мая в Роттердаме, однако из-за пандемии коронавируса конкурс отменили. Тогда организаторы отмечали, что пытались найти альтернативу, но им не удалось. Международный конкурс перенесли на 2021 год, победителя объявят 22 мая.
Четыре варианта проведения Евровидения 2021
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Традиционный концерт.
В этой ситуации будет проведен привычный конкурс. Он состоится в зале Ahoy в Роттердаме. Организаторы отметили, что этот вариант наиболее возможен, если изобретут вакцину от COVID-19.
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Концерт с соблюдением социальной дистанции.
Этот вариант является наиболее возможным. Он похож на первый, но с дополнительными ограничениями: социальная дистанция в 1,5 метра, участники будут прибывать с определенным небольшим количеством людей. Дополнительные меры будут также ограничены.
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Концерт "из дома".
Конкурс будет так же проводиться в Роттердаме. Однако те артисты, которые не смогут приехать в Нидерланды, будут выступать со сцены в своей стране, а их шоу будет транслироваться онлайн в зале. Те, кому будет позволено приехать, будут выступать в Роттердаме. Количество зрителей ограничено.
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Полностью онлайн-формат.
Все выступления участников в случае внедрения в Нидерландах жесткого карантина будут происходить из своих стран и транслироваться онлайн.
Из четырех вариантов выберут один в начале весны. Организаторы будут опираться на ситуацию, которая сложится в 2021 году.