В следующем году состоится международный песенный конкурс Евровидение-2021. Его организаторы не проводили новую жеребьевку, поэтому украинская группа выступит в первом полуфинале.

Об этом сообщили на официальном сайте Евровидения. Жеребьевку относительно того, когда каждая страна должна выступить, должны были провести в январе следующего года. Впрочем, организаторы международного песенного конкурса нашли другое решение.

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Организаторы Евровидения-2021 решили оставить порядок выступления стран таким, каким он должен был состояться в этом году. В соответствии с прошлой жеребьевкой, украинская группа Go-A выступит со своей композицией в первом полуфинале, который состоится 18 мая.

Евровидение-2021 / eurovision.tv

Организаторы песенного конкурса объяснили такое решение. Они решили оставить порядок таким, каким и был, из-за того, что в нем примут участие все те же страны, которые должны были выступить и в прошлом году. Кроме того, большинство зрителей покупали билеты на шоу ради того, чтобы увидеть определенных исполнителей. Поэтому не проводить новую жеребьевку будет справедливым.

Евровидение-2021 / eurovision.tv

Напомним, что из-за пандемии коронавируса отменили нынешнее шоу Евровидения. Впрочем, его перенесли на следующий год. В 2021 году в песенном конкурсе примут участие те самые страны, которые должны были выступать раньше. Украину на Евровидении-2021 представит группа Go-A.