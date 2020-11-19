Песенный конкурс Евровидение стал одним из тех, которые понесли убытки и были перенесены из-за пандемии коронавируса. Организаторы уже готовятся к вероятным проблемам и ищут альтернативы для их решения.

Сейчас планируется, что конкурс Евровидение-2021 все же состоится в Роттердаме, Нидерландах, однако, вероятно, без зрителей. Неизвестно, что будет в то время с границами стран, поэтому, чтобы избежать риска не быть представленным на конкурсе, организаторы попросили всех участников из стран записать свои выступления вживую. Об этом говорится на официальном сайте конкурса.

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Если из-за пандемии коронавируса представители из своих стран не смогут прилететь на конкрус, такой видеоролик будет засчитан как реальное выступление на сцене. Отмечается, что запись будет происходить в реальном времени, как это было бы на конкурсе, без внесения каких-либо изменений в вокал или какую-либо часть самого выступления после записи.

Такую запись также запрещено публиковать до конкурса, а прислать ее нужно до конца марта. Напомним, что сам конкурс традиционно состоится в мае 2021 года. Запись выступления должен контролировать независимый представитель делегации Евровидения, который в течение 60 минут позволит записать участникам 3 удачные версии выступления. Он же самостоятельно или с кем-либо, имеющим соответствующие полномочия, примет окончательное решение о том, какую запись отправят на Евровидение.

Стоит добавить, что живые записи на пленку без зрителей не должны содержать ни одной дополненной или виртуальной реальности, наложений, конфетти, снимков с дрона, воды и использования зеленого экрана.