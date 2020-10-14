Украинская певица Оля Полякова в прямом эфире пообщалась с председателем Харьковской ОГА Алексеем Кучером. Разговор касался скандального выступления артистки в Харькове. Исполнительница спросила, открыли ли на нее уголовное дело.

Прямой эфир состоялся на личной странице артистки в Инстаграме. Она расспросила Алексея Кучера, почему именно ее выступление вызвало такой ажиотаж, ведь она не единственная певица в украинском шоу-бизнесе, которая выступала для такого количества людей в период, когда действуют карантинные ограничения.

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Алексей Кучер о концерте Поляковой в Харькове

Глава Харьковской ОГА заявил, что на это событие действительно есть уголовное производство, однако Оля Полякова в нем не фигурирует. Он отметил, что ажиотаж возник из-за того, что Оля – популярная среди отечественных слушателей исполнительница и на ее концерты всегда приходит много людей.

Полякова спросила, не является ли этот скандал политической манипуляцией накануне выборов. Алексей Кучер отметил, что этот момент также присутствует, однако не стоит исключать и другие факторы, что способствовали открытию уголовного производства и активному обсуждению в СМИ.

Кучер добавил, что организаторы не следили за соблюдением карантинных ограничений, что неоднократно фиксировали правоохранители. Это также частично стало причиной скандала, ведь пандемия коронавируса до сих пор продолжается и ежедневно в Украине коронавирус выявляют у нескольких тысяч людей, а Харьков часто возглавляет рейтинг с наибольшим количеством больных.

Что говорила Оля Полякова?

Полякова отметила, что она не выступает против карантинных ограничений и даже готова некоторое время вообще не выступать. Однако ей, как и коллегам по сцене, нужно понимать четкий план выхода из этого кризиса. Она уже была на митинге под Кабмином, говорила с министром культуры Александром Ткаченко, однако до сих пор нет четко определенных шагов. Креативная индустрия до сих пор пребывает в неопределенности.

Также артистка отметила, что во время скандального концерта в Харькове она со сцены призвала людей надеть защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, позаботиться о собственной безопасности. Однако, судя по фото и видео, большинство людей проигнорировало просьбу исполнительницы.

Оля подчеркнула, что метро в Харькове ежедневно посещает огромное количество людей, что в сотни тысяч раз превышает то, которое пришло к ней на концерт. Кучер добавил, что общественный транспорт Харькова ежедневно перевозит от одного до двух миллионов человек.

На работу люди не могут не ездить, а вот идти на концерт или нет – их право. Однако это должен быть выбор самих людей,

– заявила певица.

Что известно о концерте Поляковой в Харькове?