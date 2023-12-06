Прослужит 20 лет: как правильно выбирать искусственную елку

Едва ли не каждый украинец хочет поставить в своем доме новогоднюю красавицу. Все чаще люди выбирают именно искусственные елки, ведь это гораздо удобнее и практичнее. В первую очередь, таким образом, мы бережем природу, потому что не покупаем вырубленные из леса деревья.

Искусственная елка может прослужить вам даже 15-20 лет, в то время как живую – мы должны выбрасывать сразу после праздников. К тому же такой вариант не будет осыпаться, и вам не придется часто делать уборку. А как правильно выбрать качественную искусственную елку – знает 24 Канал.

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Выбор искусственной елки: на что обратить внимание

При выборе искусственной елки важно обратить внимание на материал, из которого она сделана. От этого зависит, насколько долго вам прослужит новогодняя красавица.

Популярным вариантом является полипропилен. С него елка выглядит как настоящая . Поэтому именно из полипропилена очень часто изготовляют искусственные деревья. Он считается устойчивым и будет долго функционировать.

. Поэтому именно из полипропилена очень часто изготовляют искусственные деревья. Он считается устойчивым и будет долго функционировать. Очень распространены елки с хвоей из ПВХ. Веточки таких деревьев очень пышные, несмотря на невысокую цену. Искусственные деревья из ПВХ отличаются мягкостью , а еще – они хорошо гнутся. Так что если вам нужен бюджетный вариант, это именно то, что нужно.

, а еще – они хорошо гнутся. Так что если вам нужен бюджетный вариант, это именно то, что нужно. Искусственное деревце из лески имеет вид больше сосны, а не елки. Можно заметить, что иголочки этих деревьев – длинные, плотные и их практически невозможно согнуть. Иногда леску добавляют в ПВХ, чтобы ветви были пушистее.

Есть еще некоторые особенности, которые нужно учесть при покупке искусственной красавицы. Перед покупкой спросите у продавца имеет ли он сертификат качества на искусственные деревья. Наличие документа – означает, что елку изготовили в соответствии со всеми правилами. В таком случае никакого вреда он не принесет.

Попытайтесь понюхать искусственное дерево. Качественное изделие не должен иметь резкого запаха , а особенно – со шлейфом химических средств.

, а особенно – со шлейфом химических средств. Есть еще один простой лайфхак, как проверить качество елки. Старайтесь легко потянуть за иголочки или провести рукой против хвои. Если хвоя не отрывается и возвращается в прежнее положение, то изделие хорошее.

Обратите внимание, что у искусственной елки не должно быть видно проволоки , на которой размещается хвоя.

, на которой размещается хвоя. Если вы хотите повесить много украшений на елку, тогда нужно выбирать не очень пушистые варианты. Однако, если вам по душе минималистичный декор, то стоит присмотреться к сосне, на которой обычно больше хвои, чем на елке.

Кстати, есть цвета, которые лучше не использовать для украшения елки в 2024 году.