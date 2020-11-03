В сети распространяется информация о том, что уже в следующем году королева Великобритании Елизавета II покинет престол. Такое мнение высказал биограф монаршей семьи. Кому Ее Величество готовится передать власть – читайте дальше.

Королевский биограф Робертс Джобсон в шоу The Royal Beat, которое транслирует на телеканале True Royalty TV сделал резонансное предположение о том, что уже в следующем году британская королева может покинуть престол. Сюжет об этой новости со ссылкой на биографа можно посмотреть на телеканале "112".

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Елизавета II может покинуть трон

По словам королевского биографа, королева Елизавета II планирует покинуть престол, когда ей исполнится 95 лет. Сейчас сама Ее Величество никак не прокомментировала такое заявление, однако специалисты уже строят предположения относительно того, кому королева передаст власть.

Я как и paньшe твердо уверен, чтo когда кopoлeве исполнится 95 лет, вoнa покинет трон,

– зaявил Poбepт Джoбcoн.

По мнению экспертов, новым королем Великобритании станет сын королевы – принц Чарльз. Принцесса Диана хотела, чтобы после Елизаветы II на трон вступил принц Уильям.

Также в СМИ есть информация о том, что репортер британского издания Newsweek Джек Ройстон, который часто пишет о королевской семье, убежден, что Ее Величество готовится к передаче власти именно в 2021 году.

Что известно о коронации и деятельности Елизаветы II?

Ее Величество короновали 2 июня 1953 года. Это знаменательное событие в истории Великобритании состоялось в Вестминстерском аббатстве, которое устанавливалось для каждой коронации, начиная с 1066 года. Елизавета II стала тридцать девятым правителем Великобритании и она правит дольше всех правителей.

За время пребывания у власти королева отличилась, как одна из мощнейших правителей и стала авторитетом для миллионов людей в разных уголках мира.