Королева Елизавета II помиловала 42-летнего мужчину, осужденного за убийство. Это – Стивен Галлант, в 2019 году он помог остановить террориста на Лондонском мосту.

Галлант был осужден за убийство пожарного в 2005 году. Получив 17 лет тюрьмы, ему удалось выйти на свободу в 2019-м для участия в реабилитационном мероприятии для заключенных, пишет Daily Mail.

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В итоге, он оказался возле Лондонского моста, где стал свидетелем теракта и убийства двух выпускников Кембриджского университета.



Галлант помог остановить террориста, который с ножом напал на людей / Фото KNS News

У Галланта с собой был только бивень нарвала, который ему подарил один из госслужащих. С помощью него ему удалось остановить вооруженного ножом и муляжом жилета террориста-смертника.

Впоследствии на место приехала полиция, которая уже ликвидировала убийцу. Королева Елизавета II помиловала Галланта по совету правительства, которое отметило его смелые действия.

Что известно о теракте на Лондонском мосту? 29 ноября 2019 года в полицию Лондона сообщили о нападении мужчины с ножом на людей возле моста. Место нападения окружили линией полицейских. Людей эвакуировали из близлежащих зданий. Правоохранители застрелили нападавшего. На нем обнаружили пояс шахида и выяснили, что он – фальшивый. В результате нападения ранения получили 5 человек, 2 – погибли.

Окончательное решение об увольнении должна принять комиссия по досрочному освобождению. Сам Стивен Галлант был образцовым заключенным и собирался вскоре подавать прошение о досрочном освобождении.