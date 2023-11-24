День ангела Екатерины в Украине: картинки-поздравления с праздником для самых родных
24 ноября 2023, 06:00Читати новину українською
День святой Екатерины – один из самых больших христианских праздников. В этот день принято идти в церковь и молиться к покровительнице семейного счастья.
Сегодня все Екатерины отмечают День ангела. Не забудьте поздравить друзей и родных с именинами. 24 Канал подготовил красивые картинки-поздравления, которые вызовут улыбку на лицах ваших близких людей.
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