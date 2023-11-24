День ангела Екатерины в Украине: картинки-поздравления с праздником для самых родных

24 ноября 2023, 06:00
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День святой Екатерины – один из самых больших христианских праздников. В этот день принято идти в церковь и молиться к покровительнице семейного счастья.

Сегодня все Екатерины отмечают День ангела. Не забудьте поздравить друзей и родных с именинами. 24 Канал подготовил красивые картинки-поздравления, которые вызовут улыбку на лицах ваших близких людей.

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День ангела Екатерины: картинки-поздравления с праздником

День ангела Екатерины / Фото lux.fm

День ангела Екатерины / Фото supersolnishco.net

День ангела Екатерины / Фото Pinterest

День ангела Екатерины / Фото lux.fm

День ангела Екатерины / Фото Pinterest

День ангела Екатерины / Фото Telegraf

Автор: Марія Примич