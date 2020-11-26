На днях мир всколыхнула новость о второй беременности Меган Маркл, которая закончилась выкидышем в июле этого года. На трагедию в семье отреагировал дядя принца Гарри Чарльз Спенсер. Он поддержал пару после непростого признания.

В откровенном письме изданию The New York Times Меган Маркл решилась в деталях рассказать, как потеряла ребенка летом 2020 года. Если пользователи соцсетей осудили слишком личное эссе, то британская королевская семья вообще никак не отреагировала на выкидыш. Единственный родственник, который публично поддержал супругов, – это дядя принца Гарри и младший брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер. Свои соболезнования он выразил в эфире утреннего шоу Lorraine.

Важно Меган Маркл была беременна: жена принца Гарри потеряла ребенка

Это ужасно печальная новость. Я даже не могу представить ту агонию, которую испытывают пары, потерявшие своего ребенка именно так. Это очень-очень печально. И конечно, сегодня все мысли только с ними,

– сообщил Чарльз Спенсер.

'I can't imagine the agony for any couple of losing a child in this way'.



Prince Harry's uncle, Charles Spencer, shares his condolences following the news that Meghan Markle suffered a miscarriage in July this year.



Watch in full ️ https://t.co/vn8NeFi106 pic.twitter.com/55Eg6rFdNP — Lorraine (@lorraine) November 25, 2020

Как информирует издание People, ссылаясь на источники, близкие к принцу Гарри и Меган Маркл, супруги в первую очередь поделились печальными новостями о выкидыше со своими семьями. Однако британская королевская семья отказалась комментировать ситуацию, аргументируя это тем, что она "глубоко личная".

Напомним, Меган Маркл знала, что теряет второго ребенка, держа на руках годовалого принца Арчи. Это случилось утром, когда она почувствовала резкую судорогу и рухнула на пол от боли. Впоследствии женщина оказалась на больничной койке. Тогда ее поддерживал любимый принц Гарри.