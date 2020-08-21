Украинский певец и автор зажигательных хитов Дзидзьо записал Гимн Украины с Молодежным симфоническим оркестром. Такой подарок он подготовил слушателям по случаю Дня Независимости.

Творчество 36-летнего певца Дзидзьо призвано дарить радость и позитив поклонникам, однако на протяжении многолетней музыкальной карьеры он неоднократно брался за исполнение серьезных композиций. На ютуб-канале музыканта появилась запись Государственного Гимна Украины, который он спел в сопровождении Молодежного симфонического оркестра.

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Впервые перед публикой Дзидзьо исполнил Гимн Украины в октябре 2019 года на стадионе "Металлист" в Харькове перед футбольным матчем "Украина-Литва". Вокальными способностями он покорил зрителей на стадионе и взорвал сеть, получив тысячи восторженных комментариев. С тех пор музыкант вдохновился идеей записать гимн Украины.

Для меня большая честь выполнять Гимн Украины! В это исполнение вкладываю безграничную любовь к своему государству, чтобы вдохновлять украинцев во всем мире на победу! Слава Украине,

– отметил Дзидзьо.

Работа над проектом длилась несколько месяцев вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины под руководством диригента Оксаны Линево. Гимн записали в киевском Доме звукозаписи Украинского радио. Там же музыканты записали Духовный Гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни", премьера которого состоялась 11 апреля.

Видео стремительно набирает популярность в сети. Фанаты не сдерживают своего восторга от исполнения Гимна Украины и засыпают Дзидзьо комплиментами за душевный и искренний вокал.

"Звучит очень проникновенно, душевно, без отталкивающая холодного официоза. Магия Михаила Фомы", "До глубины души ... Сейчас снова слушаю и мурашки просто по коже", "Спасибо от всего сердца", "Лучшего исполнения не слышала", – говорится в комментариях .

Дзидзьо – Государственный Гимн Украины: слушайте онлайн