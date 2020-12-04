Популярный украинский артист Дзидзьо в пятницу, 4 декабря, презентовал новый видеоклип на песню «Зимняя сказка». Слова и музыку к новогодней премьере написал Дзидзьо, а режиссером видео стал Тарас Дронь. Певец поделился с поклонниками видеороликом в инстаграме.

Видеоклип на песню «Зимняя сказка» уже можно увидеть на ютубе и всех музыкальных платформах, сообщает 24 канал.

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"Новый клип DZIDZIO "Зимняя сказка" в преддверии новогодних праздников добавит праздничного настроения детям и взрослым, перенесет в то самое беззаботное время, которое все так ждали, как только упадет первых лапатый снег. Каникулы, елка, подарки, санки, лыжи и все новогодние хлопоты отвлекут от будничных проблем и соберут вместе в теплых уютных домах за одним столом всех самых близких людей", – отмечается в заметке видео в ютубе.

Дзидзьо презентовал праздничный клип / Фото из Instagram

В праздничном клипе украинский Санта Дед и брат Святого Николая напоминает всем, как важно собираться с родными вместе и праздновать Новый год и Рождество, особенно во времена пандемии.

За первый час премьеры клип получил немало положительных отзывов.

"Дзидзьо – ваше творчество меня вдохновляет";

"Это больше, чем бомба. Насмеялась от души. Спасибо тебе, Дзидзьо";

"Скоро Новый год, а эта песня поднимает праздничное настроение";

"Очень крутое видео. Дзидзьо, ты лучший".

Официальный видеоклип на песню "Зимняя сказка": смотрите онлайн