В Голливуде готовятся к съемкам нового исторического мини-сериала. Пока названия проект не получил, однако уже известно, что главную роль королевы здесь получит темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит.

По данным Deadline, сериал будет состоять всего из 3 серий. В них авторы ленты расскажут о последних месяцах жизни знаменитой королевы Англии Анны Болейн. Завершение ее правления переосмыслят с точки зрения феминизма.

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Из истории уже известно, что новый мини-сериал будет исторической драмой, которая сможет заставить всех зрителей сопереживать главной героине. Анна Болейн была второй женой короля Генриха VIII Тюдора, которую короновали в 1533 году. После 3 лет семейной идиллии и воспитания общей дочери Елизаветы I муж подал в суд и обвинил королеву в измене. Служители Фемиды признали Анну Болейн виновной в неверности королю, инцесте и государственной измене. За это женщину во всеуслышание казнили.

Главную роль в сериале исполнит темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит. Она уже прокомментировала новый проект.

Легенда об этой грозной королеве и отважной матери будет рассматриваться как глубоко человеческая история, которая так актуальна сегодня. Я с нетерпением жду, чтобы вложить свое сердце и душу в смелую историю о падении этой культовой женщины,

– отметила Джоди Тернер-Смит.

Анна Болейн в кино

Про королеву Анну Болейн сняли немало исторических фильмов. "Тысяча дней Анны", "Генрих VIII и его шесть жен", "Человек на все времена", "Генрих VIII" – это далеко не весь список телепроектов, в которых изображена жизнь этой королевы. Однако самым успешным считается лента "Еще одна из рода Болейн", которая вышла на экраны в 2008 году. Здесь британскую королеву Анну мастерски сыграла актриса Натали Портман.



Анна Болейн в исполнении Натали Портман / Фото City Pages