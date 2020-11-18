Голливудская актриса Джиллиан Андерсон получила бешеную популярность после роли Даны Скалли в сериале "Совершенно секретно". Но оказалось, чтобы сыграть эту героиню, знаменитой блондинке пришлось соврать.

Об этом Джиллиан Андерсон призналась в интервью радиостанции NPR. Актриса отметила, что на кинопробах к сериалу "Совершенно секретно" узнала, что ее возраст не соответствует персонажу Скалли, поэтому в разговоре с продюсерами ей пришлось соврать.

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Как известно, в сериале спецагентка только получила медицинское образование и степень доктора медицины. Поэтому, по замыслу авторов проекту, ей было около 30 лет. Поэтому Джиллиан Андерсон пришлось скрыть, что на самом деле ей 24 года, и назвать другую цифру.

Мне пришлось соврать. На первом прослушивании я солгала о возрасте, сказала, что мне 27,

– призналась Джиллиан Андерсон.

На такой шаг актрису подтолкнула и конкуренция. На пробы пришли Джилл Хеннесси и Синтия Никсон, которые имели больше шансов получить роль Скалли. Поэтому без хитростей Джиллиан Андерсон могла не пройти отбор.



Джиллиан Андерсон солгала на кинопробах к "Совершенно секретно" / Фото IMDb

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Сериал "Совершенно секретно": сюжет

Лента "Совершенно секретно" выходила на экраны с 1993 по 2002 год и стала одной из самых популярных проектов Голливуда. В центре сюжета – спецагенты Дана Скалли и Фокс Малдер, которые работают в секретном отделе ФБР. Именно эти двое расследуют загадочные преступления в США, объяснить которые очень сложно из-за паранормальных явлений. Малдер изначально верит в сверхъестественные события, а вот Скалли скептически относится ко всему и пытается найти научное объяснение. Впоследствии девушка понимает, что ее коллега был прав, а паранормальные явления существуют.

Главные роли в сериале сыграли Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны.