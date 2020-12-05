51-летняя голливудская звезда Дженнифер Лопес каждый раз поражает поклонников фантастической красотой и молодостью. Певица до сих пор не прибегает к бьюти-инъекциям, однако в возрасте 23 лет могла сделать ботокс по настоянию бойфренда.

Идеальным телом и блестящей внешностью Дженнифер Лопес покоряет мировое сообщество во время каждого светского выхода. Певица тщательно следит за своей кожей и фигурой и регулярно занимается спортом. Однако в жизни звезды был тот, кого не устраивал вид знаменитости. Это бывший бойфренд, о странной просьбе которого артистка рассказала для журнала Elle.

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Дженнифер Лопес вспомнила, как любимый озадачил ее просьбой сделать инъекцию ботокса в лицо. На тот момент ей было всего 23 года, и она искренне не понимала, зачем прибегать к операциям красоты в столь юном возрасте. Кроме того, звезда боится инъекций, поэтому несмотря на настояния бойфренда отказала ему.

По словам исполнительницы, бывший сам увлекался бьюти-инъекциями. В то же время 51-летняя Дженнифер Лопес до сих пор не делала подобных косметических процедур. Она убеждена, что только правильный уход за лицом помогает сохранить молодость и красоту.

Мне просто интересно, что бы случилось с моей внешностью, если бы я начала колоть ботокс в 23 года. Сегодня мое лицо было бы совсем другим,

– отметила голливудская звезда.

Еще с 20-летнего возраста Дженнифер Лопес ежедневно использует солнцезащитный крем и другие косметические средства. Певица убеждена, что до 25 лет люди имеют лицо, с которым родились, а после 25 – то, которое заслуживают. Поэтому она советует всем заботиться о красоте еще с юного возраста.