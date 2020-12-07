Американская актриса и певица Дженнифер Лопес анонсировала новую коллекцию собственной косметики и похвасталась роскошным телом в откровенном наряде.

Джей Ло взбудоражила воображение поклонников новыми фотографиями. Она стала лицом новой коллекции авторской линии косметики и позировала на камеру в откровенном наряде. Жаркие фото звезда опубликовала на личной странице в инстаграм.

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Дженнифер Лопес очаровала красотой на новых фотографиях. Она предстала перед камерой на фоне коричневой стены. Для съемки знаменитость выбрала откровенное коричневое платье, которое обнажило ее пышную грудь. Певица не надевала нижнего белья, чем добавила образу сексуальности. Нельзя точно сказать, во что именно была одета Джей Ло, поскольку она позирует не в полный рост.

Волосы исполнительница собрала в небрежный пучок сзади, а на лице сделала безупречный макияж. Веки артистка накрасила коричневыми тенями, а на губы нанесла сияющую нюдову помаду. Звезда, как всегда, улыбалась и очаровывала красотой.

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